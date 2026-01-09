Reuters: Трамп задумал заплатить до $100 000 каждому жителю Гренландии за присоединение к США

Фото: EPA

Администрация Дональда Трампа обсуждает возможность единовременных выплат гренландцам, чтобы убедить их отделиться от Дании и потенциально присоединиться к Соединенным Штатам. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Хотя точная сумма и способ выплат остаются неизвестными, американские чиновники, в частности помощники Белого дома, обсуждали суммы от $10 000 до $100 000 долларов на человека.

Идея напрямую платить жителям Гренландии, заморской территории Дании, дает одно из объяснений того, как США могли бы пытаться "купить" остров с населением в 57 000 человек, несмотря на настаивание властей в Копенгагене и Нууке, что Гренландия не продается.

Эта тактика является частью планов, которые обсуждает Белый дом для получения Гренландии, включая потенциальное использование американских войск. Однако это может выглядеть слишком "транзакционно" и даже унизительно для населения, которое давно обсуждает собственную независимость и экономическую зависимость от Дании.

На вопрос о возможных переговорах о покупке острова, включая прямые выплаты жителям, Белый дом отослал Reuters к заявлениям пресс-секретаря Кэролайн Ливитт и госсекретаря Марко Рубио.

На брифинге в среду Ливитт подтвердила, что Трамп и его помощники по вопросам национальной безопасности "рассматривают, как могла бы выглядеть потенциальная покупка".

Рубио сообщил, что на следующей неделе встретится в Вашингтоне со своим датским коллегой, чтобы обсудить Гренландию.

Датское посольство от комментариев отказалось, а представительство Гренландии в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Фото: EPA

Собеседник агентства, осведомленный об обсуждениях в Белом доме, сообщил, что дискуссии об одноразовых выплатах не являются абсолютно новыми. Однако в последние дни они стали более серьезными, и чиновники рассматривали большие суммы, в частности выплату $100 000 долларов на человека – что в сумме могло бы составить почти $6 миллиардов.

Среди вариантов, которые рассматривают помощники Трампа, называют попытку заключить с островом соглашение, известное как Compact of Free Association (COFA).

Точные детали COFA – которые ранее заключали только с небольшими островными государствами Микронезии, Маршалловых островов и Палау – зависят от подписанта. Однако правительство США обычно предоставляет много жизненно важных услуг, таких как доставка почты и военная защита. В обмен американские войска действуют в странах COFA свободно, а торговля с США в основном беспошлинная.

COFA ранее заключали с независимыми странами, и для реализации такого плана Гренландия, вероятно, должна была бы отделиться от Дании. Теоретически выплаты могли бы использоваться, чтобы склонить гренландцев голосовать за независимость или подписать COFA после такого голосования.

Опросы показывают, что подавляющее большинство гренландцев стремится к независимости, но опасения относительно экономических издержек от отделения от Дании и другие вопросы сдерживают большинство законодателей от призывов к референдуму о независимости.

Те же опросы свидетельствуют, что большинство гренландцев, хоть и открыты к отделению от Дании, не хотят быть частью США.