Первое в мире государство начало выплачивать гражданам базовый доход в криптовалюте

Фото: Depositphotos

Республика Маршалловы Острова запустила национальную программу универсального базового дохода, предлагающую выплаты в криптовалюте наряду с более традиционными методами. Эксперты утверждают, что это первая в своем роде программа в мире, пишет The Guardian.

"Мы, правительство, хотим убедиться, что никто не остался без внимания", – заявил британской газете министр финансов Маршалловых Островов Дэвид Пол.

"Ежеквартальные $200 на человека, или около $800 в год, не обязывают бросать работу... Наоборот, они скорее призваны поднять дух", – сказал он.

Первые выплаты были осуществлены в конце ноября. Получатели могли выбрать, как их получить: деньгами на счет в банке, чеком или криптовалютой через цифровой кошелек.

Маршалловы Острова – архипелаг в Тихом океане, расположенный между Гавайями и Австралией, с населением около 42 000 человек. Дэвид Пол сказал, что выплаты предназначались как "система социальной защиты", поскольку страна сталкивается с ростом цен и оттоком граждан.

Маршалловы Острова (фото – Lee Arkhie Perez Photography / Facebook)

Правительство Маршалловых Островов использует стейблкоин USDM1, привязанный к доллару США и полностью обеспеченный краткосрочными облигациями Казначейства США. Этот цифровой актив создан как суверенный цифровой долговой инструмент, выпущенный на блокчейне Stellar, пишет СoinDesk.

Каждый, кто выбирает криптоплатежи, получает средства на правительственный цифровой кошелек Lomalo, который поддерживает этот стейблкоин.

Программа безусловного базового дохода финансируется трастовым фондом, созданным в рамках соглашения с США, которые, среди прочего, хотят компенсировать Маршалловым Островам десятилетия американских ядерных испытаний. Активы фонда составляют $1,3 млрд, Штаты обязались внести еще $500 млн до конца 2027 года.

Эксперты считают инициативу республики историческим шагом в использовании блокчейна в государственных программах социального обеспечения. Однако реальное использование криптовалютной опции пока невелико из-за ограниченного доступа к интернету и смартфонам в отдаленных районах.