Перша у світі держава почала виплачувати громадянам базовий дохід у криптовалюті

Фото: Depositphotos

Республіка Маршаллові Острови запустила національну програму універсального базового доходу, що пропонує виплати в криптовалюті поряд із традиційнішими методами. Експерти стверджують, що це перша у своєму роді програма у світі, пише The Guardian.

"Ми, уряд, хочемо переконатися, що ніхто не залишився поза увагою", – заявив британській газеті міністр фінансів Маршаллових Островів Девід Пол.

"Щоквартальні $200 на людину, або близько $800 на рік, не зобов'язують кидати роботу... Навпаки, вони радше покликані підійняти дух", – сказав він.

Перші виплати були здійснені наприкінці листопада. Одержувачі могли вибрати, як їх отримати: грошима на рахунок у банку, чеком чи криптовалютою через цифровий гаманець.

Маршаллові Острови – архіпелаг у Тихому океані, розташований між Гавайями та Австралією, з населенням близько 42 000 чоловік. Девід Пол сказав, що виплати призначалися як "система соціального захисту", оскільки країна стикається зі зростанням цін та відпливом громадян.

Маршаллові Острови (фото – Lee Arkhie Perez Photography / Facebook)

Уряд Маршаллових Островів використовує стейблкоїн USDM1, що прив’язаний до долара США і повністю забезпечений короткостроковими облігаціями Казначейства США. Цей цифровий актив створено як суверенний цифровий борговий інструмент, випущений на блокчейні Stellar, пише СoinDesk.

Кожен, хто вибирає криптоплатежі, отримує кошти на урядовий цифровий гаманець Lomalo, який підтримує цей стейблкоїн.

Програма безумовного базового доходу фінансується трастовим фондом, створеним у межах угоди зі США, які, серед іншого, хочуть компенсувати Маршалловим Островам десятиліття американських ядерних випробувань. Активи фонду становлять $1,3 млрд, Штати зобов'язалися внести ще $500 млн до кінця 2027 року.

Експерти вважають ініціативу республіки історичним кроком у використанні блокчейну в державних програмах соціального забезпечення. Проте реальне використання криптовалютної опції поки що невелике через обмежений доступ до інтернету і смартфонів у віддалених районах.