Polymarket відмовився платити тим, хто поставив на вторгнення у Венесуелу

Американські букмекери заявили, що захоплення Ніколаса Мадуро і його вивезення з країни не відповідають визначенню "вторгнення"

Фото: EPA / Paolo Aguilar

Американський сайт для ставок Polymarket відмовився визнати операцію з захоплення Ніколаса Мадуро американським вторгненням США у Венесуелу й не виплатив мільйони доларів гравцям, які зробили відповідну ставку, пише Financial Times.

Polymarket стверджує, що виплатить виграші за ставку "Чи вторгнуться США у Венесуелу до...?" лише в тому випадку, якщо американські військові встановлять контроль над венесуельською територією. На сайті платформи зазначено, що контракт буде виконано, якщо США "розпочнуть військовий наступ з метою встановити контроль над будь-якою частиною Венесуели".

Загальна сума ставок на цю подію сягнула $10,5 млн, переважно з прогнозом, що це станеться до 31 січня. Деякі користувачі поставили десятки тисяч доларів.

Водночас Polymarket погодився виплатити $436 000 користувачу, який перед американською операцією поставив $30 000 на те, що Мадуро втратить владу.

Polymarket – американська децентралізована платформа, яка дозволяє користувачам робити анонімні криптовалютні ставки на ймовірність майже всього: спортивні результати, геополітичні події, майбутні ціни фінансових активів тощо. Платформу заснував Шейн Коплен, якого у 2025 році Bloomberg визнав наймолодшим мільярдером у світі.