Polymarket відмовився платити тим, хто поставив на вторгнення у Венесуелу
Американський сайт для ставок Polymarket відмовився визнати операцію з захоплення Ніколаса Мадуро американським вторгненням США у Венесуелу й не виплатив мільйони доларів гравцям, які зробили відповідну ставку, пише Financial Times.
Polymarket стверджує, що виплатить виграші за ставку "Чи вторгнуться США у Венесуелу до...?" лише в тому випадку, якщо американські військові встановлять контроль над венесуельською територією. На сайті платформи зазначено, що контракт буде виконано, якщо США "розпочнуть військовий наступ з метою встановити контроль над будь-якою частиною Венесуели".
Загальна сума ставок на цю подію сягнула $10,5 млн, переважно з прогнозом, що це станеться до 31 січня. Деякі користувачі поставили десятки тисяч доларів.
Водночас Polymarket погодився виплатити $436 000 користувачу, який перед американською операцією поставив $30 000 на те, що Мадуро втратить владу.
- У ніч проти 3 січня американські військові захопили диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину в Каракасі.
- Подружжя звинуватили у наркоторгівлі, і 5 січня Мадуро постав перед американським судом. Він не визнав себе винним. Того самого дня віцепрезидентка, міністерка нафти Делсі Родрігес склала присягу як тимчасова очільниця Венесуели.
- Постійний представник США при ООН Майкл Уолтц заявив про те, що Вашингтон провів "точкову правоохоронну операцію" з метою затримання підозрюваних осіб. Він наголосив, що США не ведуть війну проти Венесуели або її народу, і порівняв ці дії з арештом панамського диктатора Мануеля Нор'єги у 1989 році.
Коментарі (0)