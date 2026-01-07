Polymarket отказался платить тем, кто поставил на вторжение в Венесуэлу

Американские букмекеры заявили, что захват Николаса Мадуро и его вывоз из страны не соответствуют определению "вторжение"

Фото: EPA / Paolo Aguilar

Американский сайт для ставок Polymarket отказался признать операцию по захвату Николаса Мадуро американским вторжением США в Венесуэлу и не выплатил миллионы долларов игрокам, которые сделали соответствующую ставку, пишет Financial Times.

Polymarket утверждает, что выплатит выигрыши по ставке "Вторгнутся ли США в Венесуэлу до...?" только в том случае, если американские военные установят контроль над венесуэльской территорией. На сайте платформы указано, что контракт будет выполнен, если США "начнут военное наступление с целью установить контроль над любой частью Венесуэлы".

Общая сумма ставок на это событие достигла $10,5 млн, преимущественно с прогнозом, что это произойдет до 31 января. Некоторые пользователи поставили десятки тысяч долларов.

При этом Polymarket согласился выплатить $436 000 пользователю, который перед американской операцией поставил $30 000 на то, что Мадуро потеряет власть.

Polymarket – американская децентрализованная платформа, которая позволяет пользователям делать анонимные криптовалютные ставки на вероятность почти всего: спортивные результаты, геополитические события, будущие цены финансовых активов и тому подобное. Платформу основал Шейн Коплен, которого в 2025 году Bloomberg признал самым молодым миллиардером в мире.