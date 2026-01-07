Polymarket отказался платить тем, кто поставил на вторжение в Венесуэлу
Американский сайт для ставок Polymarket отказался признать операцию по захвату Николаса Мадуро американским вторжением США в Венесуэлу и не выплатил миллионы долларов игрокам, которые сделали соответствующую ставку, пишет Financial Times.
Polymarket утверждает, что выплатит выигрыши по ставке "Вторгнутся ли США в Венесуэлу до...?" только в том случае, если американские военные установят контроль над венесуэльской территорией. На сайте платформы указано, что контракт будет выполнен, если США "начнут военное наступление с целью установить контроль над любой частью Венесуэлы".
Общая сумма ставок на это событие достигла $10,5 млн, преимущественно с прогнозом, что это произойдет до 31 января. Некоторые пользователи поставили десятки тысяч долларов.
При этом Polymarket согласился выплатить $436 000 пользователю, который перед американской операцией поставил $30 000 на то, что Мадуро потеряет власть.
- В ночь на 3 января американские военные захватили диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену в Каракасе.
- Супругов обвинили в наркоторговле, и 5 января Мадуро предстал перед американским судом. Он не признал себя виновным. В тот же день вице-президент, министр нефти Делси Родригес приняла присягу как временный руководитель Венесуэлы.
- Постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц заявил о том, что Вашингтон провел "точечную правоохранительную операцию" с целью задержания подозреваемых лиц. Он подчеркнул, что США не ведут войну против Венесуэлы или ее народа, и сравнил эти действия с арестом панамского диктатора Мануэля Норьеги в 1989 году.
