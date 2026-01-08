В Україну вперше з початку повномасштабної війни зайде іноземний банківський інвестор. Це естонська фінтех-група Iute Group AS, яка купує визнаний неплатоспроможним РВС Банк. Компанія вже подала документи до НБУ, про це пресслужба регулятора розповіла LIGA.net. Поки заявку остаточно не погодили, але вже відома назва нової фінустанови – Юте Банк.

"Україна стане економічним драйвером Європи", – вважає CEO та співзасновник Iute Group AS Тармо Сільд. В ексклюзивному коментарі для LIGA.net він розповів, чому компанія вирішила інвестувати в Україну саме зараз, коли українці зможуть почати користуватись новим банком та що буде з 13 000 клієнтів збанкрутілого РВС.



