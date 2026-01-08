В Украину впервые с начала полномасштабной войны войдет иностранный банковский инвестор. Это эстонская финтех-группа Iute Group AS, которая приобретает признанный неплатежеспособным РВС Банк. Компания уже подала документы в НБУ, об этом пресс-служба регулятора рассказала LIGA.net. Пока заявка окончательно не согласована, но название нового финансового учреждения уже известно – Юте Банк.

"Украина станет экономическим локомотивом Европы", – считает Тармо Силд, генеральный директор и соучредитель Iute Group AS. В эксклюзивном комментарии для LIGA.net он рассказал, почему компания решила инвестировать в Украину именно сейчас, когда украинцы смогут начать пользоваться новым банком и что будет с 13 000 клиентами обанкротившегося РВС.



