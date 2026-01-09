Reuters: Трамп задумав заплатити до $100 000 кожному жителю Гренландії за приєднання до США

Фото: EPA

Адміністрація Дональда Трампа обговорює можливість одноразових виплат гренландцям, щоб переконати їх відокремитися від Данії та потенційно приєднатися до Сполучених Штатів. Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

Хоча точна сума і спосіб виплат залишаються невідомими, американські чиновники, зокрема помічники Білого дому, обговорювали суми від $10 000 до $100 000 доларів на людину.

Ідея безпосередньо платити жителям Гренландії, заморської території Данії, дає одне з пояснень того, як США могли б намагатися "купити" острів із населенням у 57 000 осіб, попри наполягання влади в Копенгагені та Нууку, що Гренландія не продається.

Ця тактика є частиною планів, які обговорює Білий дім для здобуття Гренландії, включно з потенційним використанням американських військ. Проте це може виглядати занадто "транзакційно" і навіть принизливо для населення, яке давно обговорює власну незалежність та економічну залежність від Данії.

На запитання щодо можливих переговорів про купівлю острова, включно з прямими виплатами мешканцям, Білий дім відіслав Reuters до заяв прессекретарки Керолайн Лівітт та держсекретаря Марко Рубіо.

Під час брифінгу в середу Лівітт підтвердила, що Трамп та його помічники з питань національної безпеки "розглядають, як могла б виглядати потенційна купівля".

Рубіо повідомив, що наступного тижня зустрінеться у Вашингтоні зі своїм данським колегою, щоб обговорити Гренландію.

Данське посольство від коментарів відмовилося, а представництво Гренландії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Співрозмовник агентства, знайомий з обговореннями у Білому домі, повідомив, що дискусії про одноразові виплати не є абсолютно новими. Проте останніми днями вони стали серйознішими, і чиновники розглядали більші суми, зокрема виплату $100 000 доларів на людину – що в сумі могло б становити майже $6 мільярдів.

Серед варіантів, які розглядають помічники Трампа, називають спробу укласти з островом угоду, відому як Compact of Free Association (COFA).

Точні деталі COFA – які раніше укладали лише з невеликими острівними державами Мікронезії, Маршаллових островів та Палау – залежать від підписанта. Проте уряд США зазвичай надає багато життєво важливих послуг, таких як доставлення пошти та військовий захист. В обмін американські війська діють у країнах COFA вільно, а торгівля зі США переважно безмитна.

COFA раніше укладали з незалежними країнами, і для реалізації такого плану Гренландія, ймовірно, повинна була б відокремитися від Данії. Теоретично виплати могли б використовуватися, щоб схилити гренландців голосувати за незалежність або підписати COFA після такого голосування.

Опитування показують, що переважна більшість гренландців прагне незалежності, але побоювання щодо економічних витрат від відокремлення від Данії та інші питання стримують більшість законодавців від закликів до референдуму про незалежність.

Ті ж опитування свідчать, що більшість гренландців, хоч і відкриті до відокремлення від Данії, не хочуть бути частиною США.