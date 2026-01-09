"Не нарушает закон". Минобороны объяснило причину задержки зарплат военным за декабрь
Минобороны заявило, что частичная выплата зарплат военным в декабре 2025 года связана с особенностями завершения бюджетного года. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
"Частичная выплата денежного обеспечения за декабрь, состоявшаяся в конце декабря 2025 года, была обусловлена особенностями завершения бюджетного года. Такое решение принято для обеспечения стабильного финансирования и не является нарушением законодательства", – заявила пресс-служба со ссылкой на данные Департамента соцобеспечения.
В министерстве заверили, что все средства, составляющие остаток денежного обеспечения за декабрь 2025 года, будут выплачены в полном объеме в январе 2026 года.
"По состоянию на 7 января необходимый финансовый ресурс уже направлен распорядителям бюджетных средств низшего уровня (военным частям) для проведения соответствующих расчетов", – говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что Согласно решению министра обороны Украины № 38/уд от 6 января 2026 года, выплаты денежного обеспечения осуществляются до 20 числа ежемесячно, в случае поступления средств позже этого срока – в течение трех дней после их поступления.
Минимальный размер денежного обеспечения в армии составляет 20 000 грн. Его не пересматривали с февраля 2023 года, когда была отменена надбавка в размере 30 000 грн для тыловых военнослужащих.
- В июле 2025 года стало известно, что Зеленский попросил Европу помочь финансировать денежное обеспечение военных.
- 5 декабря министр обороны Денис Шмыгаль заявлял, что Минобороны будет искать варианты для повышения денежного обеспечения военнослужащих, но в приоритете – новые контракты.
- Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что базовая зарплата по новым контрактам в Вооруженных Силах Украины, вероятно, будет повышена до 50 000 – 60 000 грн.
