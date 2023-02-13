В преддверии годовщины полномасштабного вторжения России Министерство обороны Украины оказалось в двух громких историях — после скандала вокруг закупок продовольствия для ЗСУ много споров вызвало решение отменить премии некоторым военнослужащим.

Речь идет о 30 000 грн надбавки, которую с 1 февраля забрали у военных и работников МВД, не находящихся в зоне боевых действий.

Минобороны апеллирует к справедливости — 30 000 получают и военные в регионах, где идут боевые действия (но не на передовой), и находящиеся в безопасных областях, и даже курсанты и срочники.

В то же время, власти признают, что вопрос не только в справедливости, но и в необходимости экономить бюджетные средства.

Сейчас, когда эмоциональное напряжение вокруг этой темы немного снизилось, LIGA.net рассказывает — сколько денег мы тратим на армию и как вообще изменились государственные финансы из-за войны.

Этот материал — не за или против, а только о цифрах, которые помогут лучше понимать, что происходит с государственным бюджетом.

Военные масштабы

В конце 2021 года народные депутаты приняли государственный бюджет на 2022 год с расходами почти в 1,5 трлн грн. Тогда о возможности большой войны только говорили, и, несмотря на постоянные новости на эту тему, в масштабное наступление России мало кто верил.

Но 24 февраля жизнь кардинально изменилась, в том числе и у госбюджета. По итогам военного 2022 года расходы выросли до 2,7 трлн. Из них 1,59 трлн Украина потратила на оборону и национальную безопасность (включает расходы на правоохранителей и судебную власть).

Это 58,6% от всех расходов из бюджета

Одна из главных статей этих оборонных расходов — доплаты военным и правоохранителям в размере от 30 000 до 100 000 грн. До 100 000 получают те, кто находится непосредственно на линии фронта, а остальные получали до 30 000 грн премий.

Уже в мае на денежное довольствие военнослужащих из бюджета выделили 65 млрд грн, в июне — 64 млрд. Далее показатель начал расти: июль (70,5 млрд), сентябрь 72 млрд, в декабре с дополнительными выплатами — 99 млрд.

Если же брать весь сектор безопасности и обороны (включая суды и правоохранителей), за 2022 год на оплату труда и начисления на заработную плату ушло 931,8 млрд грн. Годом ранее было 198,3 млрд.

Для сравнения — за 2021 год все расходы на Министерство обороны составили 126 млрд грн. В целом на безопасность и оборону — 301,9 млрд грн. А в 2022-м, напоминаем, потратили 1,59 трлн.

То есть война заставила увеличить эти расходы в пять раз.

Сокращение расходов

К слову, в 2022 году власти планировали потратить на сектор обороны еще больше, чем получилось, но в итоге смогли выполнить эти планы лишь на 84% — 1,143 трлн из запланированных 1,361 трлн. То есть более 200 млрд просто не нашли.

Так что в бюджете на 2023 год правительство и депутаты пытались быть более реалистичными и серьезно сократили плановые расходы.

Крупнейшие статьи расходов в секторе безопасности и обороны — Министерство обороны и Министерство внутренних дел, к которому относятся Нацполиция, пограничники, Нацгвардия и спасатели.

Именно они красноречиво демонстрируют планы властей уменьшить расходы в 2023 году.

В прошлом году на Минобороны потратили 1,11 трлн грн, а на МВД — 347,8 млрд. В 2023-м МВД должно получить 209,8 млрд грн, МО — 857,9 млрд. То есть 1067,7 трлн грн против 1461,1 трлн. Разница — почти 400 млрд.

Если подробнее рассмотреть в бюджете структуру расходов Министерства обороны, то можно найти конкретную статью, на которой планируют больше всего сэкономить.

Это — "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны".

За 2022 год по этой статье потратили 857,5 млрд грн, а в бюджете на 2023 год заложено лишь 494,2 млрд грн.

Проблемы 2023-го

Кроме общего понимания, что война — это очень дорого, можно найти конкретные причины, по которым правительство хочет уменьшить расходы.

Прежде всего, в нынешнем году не должно быть эмиссионного финансирования бюджета. Так, за 2022 год Нацбанк "напечатал" 400 млрд грн. Выпуск большого объема таких необеспеченных денег вредит экономике, потому что обесценивает национальную валюту и разгоняет инфляцию.

Так что одна из немногих вещей, где Нацбанк и Министерство финансов полностью солидарны — в 2023 году нужно обойтись без эмиссии.

Второе. В прошлом году Украина получила иностранной финансовой помощи более чем на $31 млрд. В пересчете на гривню (учитывая разные курсы в течение года) партнеры профинансировали дефицит нашего бюджета на 1,045 трлн грн.

В этом году правительство рассчитывает получить от партнеров $38 млрд, однако обещаны лишь 32 млрд. Так, ЕС планирует выделить 18 млрд евро, а США — $14 млрд.

Еще около $12-16 млрд Украина хочет получить от Международного валютного фонда, однако переговоры о новой кредитной программе продолжаются, и непонятно, будет ли она вообще.

Как отмечают в Центре экономической стратегии, озвученная правительством потребность в международном финансировании может быть устаревшей, потому что появилась еще до атак РФ на украинскую энергосистему. В МВФ также считают, что на самом деле потребности Украины могут достигать $39,5 млрд до $57 млрд.

"Потребность в дополнительном финансировании может возникнуть по разным причинам: если в бюджет поступит меньше налоговых и таможенных поступлений или если вырастут расходы, например, из-за необходимости финансирования ремонтов энергосистемы, дополнительных военных расходов и т.п.", — отмечают в ЦЭС.

Кстати, таможня является крайне ненадежным наполнителем бюджета, в 2022 году она выполнила план поступлений всего на 57%.

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Надо экономить

Власти открыто признают, что кроме вопроса справедливости, кто из военных сколько получит, существует необходимость экономить бюджетные деньги.

Дело в том, что международную помощь Украина не может использовать для выплат военным (такое условие западных партнеров), поэтому зарубежное финансирование идет на медицину, социалку, образование и т.д. А военные расходы Украина должна покрывать собственным ресурсом (прежде всего это налоги и таможня).

И этот ресурс нужно экономить, отмечает министр обороны Алексей Резников: "У нас сегодня много бизнеса не работает, налоги не платятся, а надо покупать оружие, количество Вооруженных сил огромно, нужно их обеспечивать, одевать, кормить и так далее".

Сколько конкретно удастся сэкономить, сказать точно вряд ли кто сможет, по крайней мере, не раскрыв военной тайны. Более того, новые правила по выплатам заработали только с 1 февраля.

Но можно сделать предположение, чтобы более-менее понять масштабы. В июле Резников говорил, что около 1 млн украинцев в форме — военных и других служащих — защищают страну.

Если из 1 млн, допустим, половина не находится в зоне боевых действий, то экономия составит 15 млрд грн в месяц, за год — 180 млрд.

В заключение стоит отметить, что любые цифры в бюджете и размеры выплат — не окончательные и могут изменяться. В том же 2022 году Верховная Рада неоднократно вносила изменения в бюджет и увеличивала расходы на армию. Такое вполне возможно и в этом году.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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