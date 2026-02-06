ПриватБанк списал 140 миллиардов гривен проблемных кредитов

Крупнейший банк Украины сократил долю NPL в кредитном портфеле с 44% до 8%

Фото: ПриватБанк

Крупнейший банк Украины ПриватБанк в декабре 2025 года прекратил признание около 140 миллиардов гривен старых неработающих гривневых активов, сообщил в пятницу Национальный банк.

Благодаря этому доля NPL на его балансе снизилась с 44,70% (больше всего в Украине) до самого низкого показателя с 2009 года – 8,45% (ниже среднего по рынку).

По данным оперативной статистики, доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе Украины в целом сократилась с 24% до 14% по состоянию на 1 января 2026 года. Кроме ПриватБанка, заметные объемы неработающих активов также списали другие государственные банки.

Сейчас доля NPL в государственных банках составляет менее 20%, в частных банках с украинским капиталом – 8,4%, с иностранным – 6,5%. Это самые низкие показатели за более чем 15 лет.

НБУ указывает, что несмотря на масштабное списание, банковская система демонстрирует устойчивый рост. Чистые гривневые кредиты бизнесу в декабре 2025 года выросли на 35,6% в годовом измерении, населению – на 32%. По предварительным данным, платежеспособные банки за 2025 год получили 126,8 миллиарда гривен чистой прибыли.

Показатель 1 декабря 2025 года 1 января 2026 года Неработающие кредиты, млрд грн 371,858 189,309 в т.ч. банки: с государственной долей, из них 319,948 140,133 АО КБ "ПриватБанк" 168,831 18,821 с государственной долей кроме АО КБ "ПриватБанк" 151,117 121,312 иностранных банковских групп 19,264 18,563 с частным капиталом 32,513 30,614 неплатёжеспособные 0,134 0 Доля неработающих кредитов, % 23.91 13.92 в т.ч. банки: с государственной долей, из них 35.47 19.83 АО КБ "ПриватБанк" 44.70 8.45 с государственной долей кроме АО КБ "ПриватБанк" 28.81 25.07 иностранных банковских групп 6.71 6.46 с частным капиталом 8.89 8.37 неплатёжеспособные 53.05 0.00