ПриватБанк списал 140 миллиардов гривен проблемных кредитов
Фото: ПриватБанк

Крупнейший банк Украины ПриватБанк в декабре 2025 года прекратил признание около 140 миллиардов гривен старых неработающих гривневых активов, сообщил в пятницу Национальный банк.

Благодаря этому доля NPL на его балансе снизилась с 44,70% (больше всего в Украине) до самого низкого показателя с 2009 года – 8,45% (ниже среднего по рынку).

По данным оперативной статистики, доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе Украины в целом сократилась с 24% до 14% по состоянию на 1 января 2026 года. Кроме ПриватБанка, заметные объемы неработающих активов также списали другие государственные банки.

Сейчас доля NPL в государственных банках составляет менее 20%, в частных банках с украинским капиталом – 8,4%, с иностранным – 6,5%. Это самые низкие показатели за более чем 15 лет.

НБУ указывает, что несмотря на масштабное списание, банковская система демонстрирует устойчивый рост. Чистые гривневые кредиты бизнесу в декабре 2025 года выросли на 35,6% в годовом измерении, населению – на 32%. По предварительным данным, платежеспособные банки за 2025 год получили 126,8 миллиарда гривен чистой прибыли.

Показатель1 декабря 2025 года1 января 2026 года
Неработающие кредиты, млрд грн371,858189,309
в т.ч. банки:
с государственной долей, из них319,948140,133
АО КБ "ПриватБанк"168,83118,821
с государственной долей кроме АО КБ "ПриватБанк"151,117121,312
иностранных банковских групп19,26418,563
с частным капиталом32,51330,614
неплатёжеспособные0,1340
Доля неработающих кредитов, %23.9113.92
в т.ч. банки:
с государственной долей, из них35.4719.83
АО КБ "ПриватБанк"44.708.45
с государственной долей кроме АО КБ "ПриватБанк"28.8125.07
иностранных банковских групп6.716.46
с частным капиталом8.898.37
неплатёжеспособные53.050.00
  • По состоянию на начало декабря наибольшая доля неработающих кредитов после ПриватБанка была в банке "Альянс" – 43,2%.
