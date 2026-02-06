ПриватБанк списал 140 миллиардов гривен проблемных кредитов
Крупнейший банк Украины ПриватБанк в декабре 2025 года прекратил признание около 140 миллиардов гривен старых неработающих гривневых активов, сообщил в пятницу Национальный банк.
Благодаря этому доля NPL на его балансе снизилась с 44,70% (больше всего в Украине) до самого низкого показателя с 2009 года – 8,45% (ниже среднего по рынку).
По данным оперативной статистики, доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе Украины в целом сократилась с 24% до 14% по состоянию на 1 января 2026 года. Кроме ПриватБанка, заметные объемы неработающих активов также списали другие государственные банки.
Сейчас доля NPL в государственных банках составляет менее 20%, в частных банках с украинским капиталом – 8,4%, с иностранным – 6,5%. Это самые низкие показатели за более чем 15 лет.
НБУ указывает, что несмотря на масштабное списание, банковская система демонстрирует устойчивый рост. Чистые гривневые кредиты бизнесу в декабре 2025 года выросли на 35,6% в годовом измерении, населению – на 32%. По предварительным данным, платежеспособные банки за 2025 год получили 126,8 миллиарда гривен чистой прибыли.
|Показатель
|1 декабря 2025 года
|1 января 2026 года
|Неработающие кредиты, млрд грн
|371,858
|189,309
|в т.ч. банки:
|с государственной долей, из них
|319,948
|140,133
|АО КБ "ПриватБанк"
|168,831
|18,821
|с государственной долей кроме АО КБ "ПриватБанк"
|151,117
|121,312
|иностранных банковских групп
|19,264
|18,563
|с частным капиталом
|32,513
|30,614
|неплатёжеспособные
|0,134
|0
|Доля неработающих кредитов, %
|23.91
|13.92
|в т.ч. банки:
|с государственной долей, из них
|35.47
|19.83
|АО КБ "ПриватБанк"
|44.70
|8.45
|с государственной долей кроме АО КБ "ПриватБанк"
|28.81
|25.07
|иностранных банковских групп
|6.71
|6.46
|с частным капиталом
|8.89
|8.37
|неплатёжеспособные
|53.05
|0.00
- По состоянию на начало декабря наибольшая доля неработающих кредитов после ПриватБанка была в банке "Альянс" – 43,2%.
