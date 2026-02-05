WaPo: финансисты предупредили Путина, что экономический кризис может наступить уже летом

Россия становится все более уязвимой к экономическому давлению, но на позицию Кремля это пока не повлияло

Фото: EPA

Российские финансисты предупредили Кремль, что уже летом в России может наступить экономический кризис из-за санкций и продолжения войны, сообщила газета Washington Post.

"Даже без дополнительных рисков для нефтяного экспорта российские финансовые чиновники со все большей срочностью обращаются с письмами к президенту Владимиру Путину, предупреждая о возможном кризисе уже к концу лета, рассказал собеседник, который поддерживает контакт с этими чиновниками и говорил на условиях анонимности, учитывая чувствительность темы. Они предостерегают, что падение доходов без нового повышения налогов будет означать дальнейший рост бюджетного дефицита, тогда как на российскую банковскую систему усиливается давление из-за высоких процентных ставок и массового корпоративного заимствования для финансирования войны", – говорится в публикации.

Один из московских топ-менеджеров сказал, что кризис может разразиться уже "через три-четыре месяца".

По его словам, реальная инфляция значительно превышает официально задекларированные 6%, а признаками напряжения в экономике он назвал рекордное со времен пандемии количество закрытий ресторанов в Москве и вынужденные сокращения тысяч работников из-за роста расходов.

Бывший вице-президент Bank of America Merrill Lynch, ныне исследователь Гарвардского университета Крейг Кеннеди считает, что Россия становится все более уязвимой к экономическому давлению. По его словам, нефтяные доходы падают, кредитование перегрето, и в Москве осознают, что в 2026 году ситуация, вероятно, только ухудшится.

Washington Post отмечает, что угроза приближающегося кризиса пока не повлияла на позицию Путина и его максималистские требования в войне.