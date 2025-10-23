Страна-агрессор вступает в 2026 год с провальными бюджетными прогнозами из-за обвала цен на нефть Urals

Цены на российскую нефть марки Urals упали до минимума с весны, что ставит под угрозу бюджетные планы как Москвы, так и Минска. Экономики обеих стран готовятся к году сокращений из-за падения доходов от энергоресурсов, что грозит расширением бюджетного дефицита и сокращением социальных расходов. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Изначально российское правительство заложило в бюджет цену Urals на уровне $70 за баррель, однако впоследствии было вынуждено снизить прогноз до $58. На 2026 год Министерство финансов РФ ожидает лишь незначительного повышения – до $59 за баррель.

Даже при таких расчетах российский бюджет предусматривает падение доходов от нефти и газа на 20% и дефицит в размере не менее 3,8 трлн рублей.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, а котировки Urals периодически опускаются ниже установленного Европейским союзом "потолка" по цене $47,6 за баррель.

Для беларусской экономики, более чем на две трети зависящей от торговли с Россией, это означает прямые потери. За первые девять месяцев текущего года рост ВВП составил всего 1,6% вместо запланированных более чем 4%, промышленное производство сократилось.

Беларусское правительство уже пересмотрело прогноз на следующий год в сторону снижения – теперь ожидается рост экономики всего на 2,6%.

Обе страны подходят к новому году без запаса прочности. Россия сталкивается со снижением энергетических доходов. Беларусь, чья торговля и финансы почти полностью привязаны к Москве, теряет даже формальные признаки экономической самостоятельности.