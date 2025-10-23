Разведка предсказала кризис в России в 2026 году: запас прочности исчерпан
Цены на российскую нефть марки Urals упали до минимума с весны, что ставит под угрозу бюджетные планы как Москвы, так и Минска. Экономики обеих стран готовятся к году сокращений из-за падения доходов от энергоресурсов, что грозит расширением бюджетного дефицита и сокращением социальных расходов. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
Изначально российское правительство заложило в бюджет цену Urals на уровне $70 за баррель, однако впоследствии было вынуждено снизить прогноз до $58. На 2026 год Министерство финансов РФ ожидает лишь незначительного повышения – до $59 за баррель.
Даже при таких расчетах российский бюджет предусматривает падение доходов от нефти и газа на 20% и дефицит в размере не менее 3,8 трлн рублей.
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, а котировки Urals периодически опускаются ниже установленного Европейским союзом "потолка" по цене $47,6 за баррель.
Для беларусской экономики, более чем на две трети зависящей от торговли с Россией, это означает прямые потери. За первые девять месяцев текущего года рост ВВП составил всего 1,6% вместо запланированных более чем 4%, промышленное производство сократилось.
Беларусское правительство уже пересмотрело прогноз на следующий год в сторону снижения – теперь ожидается рост экономики всего на 2,6%.
Обе страны подходят к новому году без запаса прочности. Россия сталкивается со снижением энергетических доходов. Беларусь, чья торговля и финансы почти полностью привязаны к Москве, теряет даже формальные признаки экономической самостоятельности.
- В мае Служба внешней разведки Украины зафиксировала существенное ухудшение состояния российской экономики из-за военных расходов. Серьёзные проблемы могут начаться уже в конце года.
- В апреле стало известно об обновленном макроэкономическом прогнозе РФ, что включает снижение цены на нефть Urals до 56 долларов за баррель против ранее прогнозируемых 69,70 долларов за баррель.
