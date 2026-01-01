В 2025 году на валютном рынке Украины сложилась парадоксальная ситуация. Курс доллара к гривне практически не изменился, в то время как евро резко подорожал. В начале года официальный курс доллара составлял 42,09 грн, а в конце декабря – 42,06 грн, несмотря на заметные колебания в течение года. Евро за тот же период вырос с 43,68 грн до 49,42 грн, фактически прибавив почти 6 грн, или 13%.

Такая разнонаправленная динамика вызывает вопрос: сохранит ли доллар свою привычную стабильность и в 2026 году или все же приблизится к отметке в 45 грн, а также как поведет себя евро, который все больше живет по законам глобальных рынков.



LIGA.net собрала прогнозы пяти банкиров о возможных сценариях изменения курса валют и рисках, которые могут изменить привычную картину валютного рынка.



