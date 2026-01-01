У 2025 році на валютному ринку України була парадоксальна ситуація. Курс долара до гривні майже не зрушив із місця, тоді як євро різко подорожчав. На початку року офіційний курс долара становив 42,09 грн, а наприкінці грудня – 42,06 грн, попри помітні коливання протягом року. Євро за цей самий період зріс із 43,68 грн до 49,42 грн, фактично додавши майже 6 грн або 13%.

Така різноспрямована динаміка викликає запитання – чи збереже долар свою звичну стабільність і у 2026 році, чи все ж наблизиться до позначки 45 грн, і як поводитиметься євро, який дедалі більше живе за законами глобальних ринків.



LIGA.net зібрала прогнози п’яти банкірів щодо можливих курсових сценаріїв та ризиків, які можуть змінити звичну картину валютного ринку.



