Молдові доведеться сплатити близько 100 000 євро для виходу із СНД

Молдова має виплатити борги на загальну суму близько 100 000 євро, щоб вийти зі Співдружності незалежних держав до кінця 2026 року

Міністр закордонних справ Республіки Молдова Міхай Попшой (фото - EPA)

Республіка Молдова має намір остаточно вийти зі Співдружності незалежних держав (СНД) до кінця року. Однак для завершення процедури країні доведеться погасити фінансову заборгованість у розмірі близько 100 000 євро. Про це міністр закордонних справ Міхай Попшой заявив в ефірі TVR Moldova.

За його словами, виплата цієї суми є необхідною для дотримання норм міжнародного права та завершення процесу денонсації основоположних угод.

"Якщо ми хочемо діяти відповідально та відповідно до міжнародного права, цю заборгованість, імовірно, потрібно буде сплатити, навіть якщо протягом багатьох років Молдова не отримувала реальних вигод від участі в СНД", – наголосив міністр.

Наразі урядові процедури перебувають на фінальній стадії. Найближчим часом проєкт денонсації буде передано до парламенту, після чого документи мають бути підписані президентом і направлені до Секретаріату СНД. Після офіційного повідомлення діятиме шестимісячний перехідний період.

Влада запевняє, що вихід із СНД не вплине на свободу пересування громадян і торговельні відносини, оскільки вони вже регулюються двосторонніми угодами.

Молдова розпочала процес денонсації угод з СНД невдовзі після повномасштабного російського вторгнення до України у лютому 2022 року. На думку влади країни, положення цих документів застаріли, а в деяких випадках ніколи не застосовувалися.

Наприкінці 2025-го молдовський парламент також розірвав угоду про культуру з РФ, що означає закриття "Російського центру науки і культури в Кишиневі" ("Російського дому").