2026 год не сулит Украине быстрого экономического прорыва, но и не выглядит годом возможного шока. Инфляция постепенно замедляется, курс гривни останется относительно стабильным, а международная помощь продолжит закрывать критические бреши в бюджете.

Однако макроэкономические показатели выглядят стабильными лишь на первый взгляд. За ними скрываются война, энергетические риски, дефицит бюджета и рынок труда, который не может вернуться к довоенному балансу. Для государства это означает постоянный поиск ресурсов, для бизнеса — адаптацию, а для людей — необходимость считать деньги тщательнее, чем раньше.

Что будет с экономикой Украины и, в конечном итоге, с благосостоянием каждого украинца в 2026 году? Прогнозы НБУ, ICU, Центра экономической стратегии, Dragon Capital.