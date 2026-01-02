Прогноз
Яким буде 2026 рік: Інфляція, курс валют та допомога партнерів
Анастасія Іщенко
Редакторка розділу "Фінанси" LIGA.net
Реєструйся і слухай
2026 рік не обіцяє Україні швидкого економічного прориву – але й не виглядає роком можливого шоку. Інфляція поступово сповільнюється, курс гривні залишатиметься відносно стабільним, а міжнародна допомога й надалі закриватиме критичні дірки в бюджеті.
Проте макропоказники виглядають стабільно лише на перший погляд. За ними – війна, енергетичні ризики, дефіцит бюджету і ринок праці, який не може повернутися до довоєнного балансу. Для держави це означає постійний пошук ресурсів, для бізнесу – адаптацію, для людей – потребу рахувати гроші ретельніше, ніж раніше.
Що буде з економікою України та, зрештою, з добробутом кожного українця у 2026 році? Прогнози НБУ, ICU, Центру економічної стратегії, Dragon Capital.
Відкривай цей матеріал із LIGA PRO — лови святкову пропозицію
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Коментарі (0)