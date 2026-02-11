У ЄС остаточно ухвалили правила збору мита за посилки до 150 євро: деталі
Фото: pexels.com (ілюстративне)

Рада ЄС остаточно ухвалила нові правила митних зборів для невеликих посилок, що ввозяться на територію блоку переважно через електронну комерцію. Про це повідомила пресслужба Ради.

Рішення скасовує безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро. Мито становитиме три євро для кожної окремої категорії товарів, що містяться в посилці. Наприклад, якщо посилка містить одну блузку з шовку та дві блузки з вовни, то через різні тарифні підпозиції необхідно буде сплатити шість євро.

Тимчасова фіксована митна ставка стягуватиметься з 1 липня 2026 року до 1 липня 2028 року, за потреби її можуть продовжити. У ЄС очікують, що після початку роботи нового центру митних даних це тимчасове мито буде замінено звичайними митними тарифами.

"Оскільки глобальна електронна комерція стрімко розвивається, митні правила ЄС повинні йти в ногу з часом. Скасування застарілого звільнення для невеликих посилок допоможе підтримати бізнес ЄС та закриє шляхи для недобросовісних продавців", – йдеться у повідомленні.

