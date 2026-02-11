У ЄС остаточно ухвалили правила збору мита за посилки до 150 євро: деталі

Мито за товари у посилках до 150 євро, які ввозять до ЄС, почнуть стягувати з 1 липня

Фото: pexels.com (ілюстративне)

Рада ЄС остаточно ухвалила нові правила митних зборів для невеликих посилок, що ввозяться на територію блоку переважно через електронну комерцію. Про це повідомила пресслужба Ради.

Рішення скасовує безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро. Мито становитиме три євро для кожної окремої категорії товарів, що містяться в посилці. Наприклад, якщо посилка містить одну блузку з шовку та дві блузки з вовни, то через різні тарифні підпозиції необхідно буде сплатити шість євро.

Тимчасова фіксована митна ставка стягуватиметься з 1 липня 2026 року до 1 липня 2028 року, за потреби її можуть продовжити. У ЄС очікують, що після початку роботи нового центру митних даних це тимчасове мито буде замінено звичайними митними тарифами.

"Оскільки глобальна електронна комерція стрімко розвивається, митні правила ЄС повинні йти в ногу з часом. Скасування застарілого звільнення для невеликих посилок допоможе підтримати бізнес ЄС та закриє шляхи для недобросовісних продавців", – йдеться у повідомленні.

29 серпня 2025 року США скасували безмитний ліміт для посилок, який діяв з 1938 року.

Український бізнес також наполягає, що в Україні треба скасувати пільги для дрібних посилок (безмитний поріг становить 150 євро), бо вони створюють нерівні умови конкуренції та призводять до щорічних втрат держбюджету в розмірі близько 19 млрд грн.

Наприкінці жовтня Національний банк України порадив оподаткувати посилки до 150 євро й імпорт електромобілів.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Інтерфакс-Україна казав, що в парламенті немає потенціалу для зменшення порогу оподаткування посилок з-за кордону.