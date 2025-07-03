Бізнес вимагає скасувати пільги для посилок до 150 євро – Американська торговельна палата

Бізнес вимагає скасувати пільгу на посилки до 150 євро та посилити контроль за дробленням мереж і "конвертами"

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Український бізнес закликає владу скасувати податкові пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро, які, за його оцінками, створюють нерівні умови конкуренції та призводять до щорічних втрат держбюджету в розмірі близько 19 млрд грн. Про це йшлося під час круглого столу, організованого Американською торговельною палатою в Україні.

Серед головних проблем, на які вказує бізнес:

Пільга зі звільненням від ПДВ на імпорт посилок до 150 євро, якою зловживають міжнародні торговельні майданчики. У 2024 році в Україну надійшло понад 75 млн таких відправлень – переважно одяг, взуття та аксесуари.

Дроблення торговельних мереж на численні ФОПи, що дозволяє мінімізувати податкові зобов’язання.

Масштабна неофіційна зайнятість та виплата зарплат "у конвертах".

Ці проблеми бізнес назвав ключовими джерелами тіньової економіки, що підриває легальні ринки роздрібної торгівлі, електронної комерції, тютюнової продукції, HoReCa, побутової електроніки та провайдерів інтернету.

Обговорення відбулося за участі новопризначеного Генерального прокурора Руслана Кравченка, представників Верховної Ради, уряду, правоохоронних органів, бізнес-асоціацій та Представництва Європейського Союзу в Україні.