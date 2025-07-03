Бізнес вимагає скасувати пільги для посилок до 150 євро – Американська торговельна палата
Український бізнес закликає владу скасувати податкові пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро, які, за його оцінками, створюють нерівні умови конкуренції та призводять до щорічних втрат держбюджету в розмірі близько 19 млрд грн. Про це йшлося під час круглого столу, організованого Американською торговельною палатою в Україні.
Серед головних проблем, на які вказує бізнес:
Пільга зі звільненням від ПДВ на імпорт посилок до 150 євро, якою зловживають міжнародні торговельні майданчики. У 2024 році в Україну надійшло понад 75 млн таких відправлень – переважно одяг, взуття та аксесуари.
Дроблення торговельних мереж на численні ФОПи, що дозволяє мінімізувати податкові зобов’язання.
Масштабна неофіційна зайнятість та виплата зарплат "у конвертах".
Ці проблеми бізнес назвав ключовими джерелами тіньової економіки, що підриває легальні ринки роздрібної торгівлі, електронної комерції, тютюнової продукції, HoReCa, побутової електроніки та провайдерів інтернету.
Обговорення відбулося за участі новопризначеного Генерального прокурора Руслана Кравченка, представників Верховної Ради, уряду, правоохоронних органів, бізнес-асоціацій та Представництва Європейського Союзу в Україні.
- 18 липня 2024 року Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, яким пропонується підвищити окремі податки. Зокрема, вони стосуються запровадження ПДВ на імпортні посилки у розмірі до 150 євро. Міністерство фінансів пояснило, що метою податку є не тільки збільшення прямих надходжень, а й ліквідація тіньової схеми імпорту товарів у посилках, якою користуються інтернет-магазини.
- Нова пошта та Укрпошта одразу виступили проти такого нововведення. Замість запровадження податку на міжнародні посилки для збільшення доходів бюджету, Поперешнюк запропонував підвищити безмитний поріг для посилок до $1000 і спростити митні процедури.