Член королівської родини ОАЕ виявився співвласником криптостартапу сім’ї Трампа

Перед інавгурацією Трампа компанія, пов'язана з шейхом з ОАЕ, придбала 49% World Liberty Financial

Фото: EPA / Tolga Akmen

Компанія, пов'язана з шейхом Тахнуном бін Заїдом (брат президента ОАЕ), за чотири дні до інавгурації Дональда Трампа придбала 49% криптовалютного стартапу сім'ї Трампа World Liberty Financial за $500 млн, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела та корпоративні документи.

Помічники шейха здійснили оплату авансом: $187 млн пішли на рахунки родини Трампів, а щонайменше $31 млн – родині Стівена Віткоффа.

WSJ пише, що це перший відомий випадок в американській історії, коли іноземний чиновник придбав значну частку в компанії новообраного президента США.

За умовами угоди, двоє високопосадовців компаній, підтриманих шейхом Тахнуном, увійшли до ради директорів World Liberty.

На момент інвестиції World Liberty Financial не мала жодних готових продуктів.

Представник компанії Девід Вахсман підтвердив факт інвестиції, але наголосив, що Трамп і Віткофф не брали участі в трансакції, а рішення було виключно бізнесовим.

"Ані президент Трамп, ані Стів Віткофф жодним чином не брали участі в цій угоді й з моменту вступу на посаду не мають жодного відношення до World Liberty Financial", – заявив він.

Річард Стенгел, який був заступником державного секретаря США з питань публічної дипломатії за адміністрації Обами, назвав угоду корупційною.

"Рівень корупції приголомшливий, безсоромний і безпрецедентний. Ніколи раніше чиновник іноземного уряду не отримував значну частку власності в компанії майбутнього президента США", – цитує Стенгела CNN.