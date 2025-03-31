Reuters: Сім'я Трампа взяла під контроль криптопроєкт World Liberty й отримала $400 млн

Сімʼя Трампа стала власником 60% криптопроєкту World Liberty і тепер має право на отримання $400 млн

Фото: World Liberty Financial / LinkedIn

Після того, як World Liberty Financial залучив понад $500 млн, сім'я президента США Дональда Трампа взяла під контроль криптовалютний проєкт і привласнила левову частку цих грошей. Про це пише Reuters.

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World Liberty було створено восени 2024 року з метою надання фінансових послуг у вигляді криптовалюти без посередників, таких як банки, через децентралізовані фінанси (DeFi). Наразі проєкт ще не запустив публічну платформу та має невелику команду.

У березні World Liberty заявив про залучення $550 млн через продаж токенів управління $WLFI, які дають право голосу щодо майбутнього проєкту, але не можуть бути продані.

Велику частину цих грошей було отримано після перемоги Трампа на виборах президента США у листопаді 2024 року, зазначає агентство.

У січні 2025 року відбулися зміни в управлінні: співзасновників World Liberty Зака Фолькмана та Чейза Херро замінила компанія, у якій сім'я Трампа володіє 60% частки.

Як наслідок, сім'я Трампа отримала право на 75% доходів від продажу токенів та 60% доходів від діяльності World Liberty.

Таким чином, сім'я Трампа наразі має право на отримання близько $400 млн у вигляді гонорарів. Після того, як співзасновники World Liberty отримають свою частку, криптовалютному підприємству залишиться 5% від $550 млн, пише Reuters.

Згідно з дослідженням п'яти найбільших платформ DeFi-кредитування та інтерв'ю з чотирма американськими науковцями, які вивчають криптоіндустрію, така велика частка сім'ї Трампа в доходах проєкту та неторговий характер токенів управління роблять World Liberty незвично централізованою для індустрії, зазначає агентство.

Експерти з криптоіндустрії зазначають, що структура World Liberty значно відрізняється від інших DeFi-проєктів, де власники токенів зазвичай мають більший вплив на прибутки та управління.

Доцент Джорджтаунського університету Джим Енджел назвав токени World Liberty "економічно безглуздими" для власників.

Інвестиції сім'ї Трампа у World Liberty викликають занепокоєння серед його політичних опонентів та експертів з етики. Вони вбачають ризики конфлікту інтересів та потенційного використання криптовалют для впливу на політичні процеси.

"Це ідеальний механізм для іноземних урядів або олігархів, щоб переказувати гроші президенту", – зазначив колишній банківський регулятор США Росс Делстон.

За даними Reuters, 70% залучених коштів надійшли від гаманців, що вклали понад $100 000, а понад 50% інвестицій було здійснено сумами від $1 млн. Водночас більшість великих інвесторів залишаються анонімними.

Попри значне фінансування, платформа World Liberty наразі залишається на етапі розробки. Компанія планує запустити кредитний ринок DeFi та особистий фінансовий застосунок, а також створити стейблкоїн USD1, забезпечений реальними активами, такими як облігації США.