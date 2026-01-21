Міністр фінансів США Скотт Бессент (фото - EPA FRANCIS CHUNG POOL)

Коротко від LIGA.net AI Приховати США фіксують рекордний приплив іноземних інвестицій у держоблігації, незважаючи на вихід Данії.

Заява Бессента підкреслює стабільність американських активів, попри геополітичні напруження.

Міністр фінансів США Скотт Бессент різко відреагував на заяву данського пенсійного фонду AkademikerPension про вихід з казначейських облігацій США, пише CNBC.

"Інвестиції Данії в казначейські облігації США, як і сама Данія, – нічого не значать", – сказав він у середу журналістам в Давосі.

"Йдеться менше ніж про $100 мільйонів. Вони продають трежеріс уже багато років – мене це абсолютно не турбує", – сказав Бессент.

За його словами, США фіксують рекордний приплив іноземних інвестицій у свої держоблігації.

Він додав, що припущення про можливий розпродаж американських активів європейськими інвесторами у відповідь на претензії США на Гренландію запустив один з аналітиків Deutsche Bank, а його розтиражували "фейковими медіа".

У записці Deutsche Bank від 18 січня зазначалося, що "США мають одну ключову слабкість: вони залежать від інших у фінансуванні своїх зобов’язань".

"В умовах, коли геоекономічна стабільність західного альянсу зазнає екзистенційної кризи, незрозуміло, чому європейці мали б і далі охоче виконувати цю роль", – написав у записці Джордж Саравелос, глобальний керівник валютних досліджень Deutsche Bank.

За словами Бессента, гендиректор Deutsche Bank особисто зателефонував, щоб сказати, що банк насправді "не підтримує цей аналітичний звіт".

"Ми просимо наших союзників зрозуміти, що Гренландія має стати частиною Сполучених Штатів", – наголосив Бессент.