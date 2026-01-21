Бессент: Инвестиции Дании в облигации США, как и сама Дания, – ничего не значат

Міністр фінансів США Скотт Бессент (фото - EPA FRANCIS CHUNG POOL)

Министр финансов США Скотт Бессент резко отреагировал на заявление датского пенсионного фонда AkademikerPension о выходе из казначейских облигаций США, пишет CNBC.

"Инвестиции Дании в казначейские облигации США, как и сама Дания, – ничего не значат", – сказал он в среду журналистам в Давосе.

"Речь идет менее чем о $100 миллионах. Они продают трежерис уже много лет – меня это совершенно не беспокоит", – сказал Бессент.

По его словам, США фиксируют рекордный приток иностранных инвестиций в свои гособлигации.

Он добавил, что предположение о возможной распродаже американских активов европейскими инвесторами в ответ на претензии США на Гренландию запустил один из аналитиков Deutsche Bank, а его растиражировали "фейковыми медиа".

В записке Deutsche Bank от 18 января отмечалось, что "США имеют одну ключевую слабость: они зависят от других в финансировании своих обязательств".

"В условиях, когда геоэкономическая стабильность западного альянса испытывает экзистенциальный кризис, непонятно, почему европейцы должны и дальше охотно выполнять эту роль", – написал в записке Джордж Саравелос, глобальный руководитель валютных исследований Deutsche Bank.

По словам Бессента, гендиректор Deutsche Bank лично позвонил, чтобы сказать, что банк на самом деле "не поддерживает этот аналитический отчет".

"Мы просим наших союзников понять, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов", – подчеркнул Бессент.