"Ненадежный должник". Пенсионный фонд из Дании объявил о выходе из облигаций США

AkademikerPension (Фото: Facebook-страница компании)

Датский пенсионный фонд AkademikerPension планирует до конца месяца полностью выйти из инвестиций в казначейские облигации США из-за беспокойства по поводу того, что политика президента Дональда Трампа создала кредитные риски, которые уже невозможно игнорировать, пишет Bloomberg.

"По сути, США – это ненадежный должник, а в долгосрочной перспективе государственные финансы страны являются неустойчивыми", – сказал во вторник инвестиционный директор AkademikerPension Андерс Шелде.

AkademikerPension, который управляет примерно $25 миллиардами сбережений датских учителей и ученых, в конце 2025 года владел казначейскими облигациями США на сумму около $100 миллионов, уточнил Шелде.

По его словам, единственной причиной сохранения таких активов остаются соображения риск-менеджмента и ликвидности, однако фонд "решил, что может найти альтернативы".

Среди причин продажи американских гособлигаций Шелде также назвал угрозы Трампа по установлению контроля над Гренландией. В то же время, по его словам, отказ от инвестиций в ценные бумаги США связан также с сомнениями в фискальной дисциплине страны, а также ослаблением доллара.