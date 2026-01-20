"Ненадійний боржник". Пенсійний фонд із Данії оголосив про вихід з облігацій США

AkademikerPension (Фото: Facebook-сторінка компанії)

Данський пенсійний фонд AkademikerPension планує до кінця місяця повністю вийти з інвестицій у казначейські облігації США через занепокоєння з того приводу, що політика президента Дональда Трампа створила кредитні ризики, які вже неможливо ігнорувати, пише Bloomberg.

"По суті, США – це ненадійний боржник, а в довгостроковій перспективі державні фінанси країни є нестійкими", – сказав у вівторок інвестиційний директор AkademikerPension Андерс Шелде.

AkademikerPension, який управляє приблизно $25 мільярдами заощаджень данських учителів і науковців, наприкінці 2025 року володів казначейськими облігаціями США на суму близько $100 мільйонів, уточнив Шелде.

За його словами, єдиною причиною збереження таких активів залишаються міркування ризик-менеджменту та ліквідності, однак фонд "вирішив, що може знайти альтернативи".

Серед причин продажу американських держоблігацій Шелде також назвав погрози Трампа щодо встановлення контролю над Гренландією. Водночас, за його словами, відмова від інвестицій в цінні папери США пов'язана також із сумнівами у фіскальній дисципліні країни, а також ослабленням долара.