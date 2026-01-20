Чи варто знімати готівку, якщо світла не буде добу чи більше? Після нових ударів по енергетичній інфраструктурі українці знову шукають відповідь на це запитання. Особливо у сценарії тривалого блекауту, коли паралельно можуть зникати електрика, зв’язок і опалення.

У банках запевняють, що фінансові сервіси працюватимуть, а доступність банкоматів залежатиме від конкретних умов на місцях. Та чи мають фінустанови "план Б", чи варто знімати готівку наперед і що робити клієнтам у разі повного блекауту? Свої сценарії роботи під час тривалих відключень LIGA.net розповіли в Sense Bank, Ощадбанк, ОТР Bank та ТАСкомбанку.