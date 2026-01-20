Стоит ли снимать наличные, если электричества не будет сутки или больше? После новых ударов по энергетической инфраструктуре украинцы снова ищут ответ на этот вопрос. Особенно в сценарии длительного блэкаута, когда одновременно могут исчезнуть электричество, связь и отопление.

Банки уверяют, что финансовые сервисы будут работать, а доступность банкоматов будет зависеть от конкретных условий на местах. Но есть ли у финансовых учреждений "план Б", стоит ли снимать наличные заранее и что делать клиентам в случае полного блэкаута? Свои сценарии работы во время длительных блэкаутов LIGA.net рассказали в Sense Bank, Ощадбанке, OTP Bank и ТАСкомбанке.