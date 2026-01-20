Как будут работать банки во время блэкаута. Советы от Sense Bank, Ощадбанка и ОТП
Ирина Колесник
Корреспондент LIGA.net, раздел "Финансы"
Стоит ли снимать наличные, если электричества не будет сутки или больше? После новых ударов по энергетической инфраструктуре украинцы снова ищут ответ на этот вопрос. Особенно в сценарии длительного блэкаута, когда одновременно могут исчезнуть электричество, связь и отопление.
Банки уверяют, что финансовые сервисы будут работать, а доступность банкоматов будет зависеть от конкретных условий на местах. Но есть ли у финансовых учреждений "план Б", стоит ли снимать наличные заранее и что делать клиентам в случае полного блэкаута? Свои сценарии работы во время длительных блэкаутов LIGA.net рассказали в Sense Bank, Ощадбанке, OTP Bank и ТАСкомбанке.
