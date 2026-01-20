Глава МВФ закликала Україну завершити реформи для перетворення на "європейського лева"

Георгієва заявила, що для підняття економіки України до належного рівня потрібно йти на певні жертви

Крісталіна Георгієва з президентом Володимиром Зеленським (Фото - Офіс президента)

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва закликала Україну завершити реформи для перетворення на "європейського лева". Про це вона сказала під час дискусії на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Країна вже зробила багато для реформ. Але реформи ще не завершені – і я хочу бути максимально відвертою. Якщо країна хоче стати європейським тигром – чи, краще сказати, європейським левом, – не повинно залишитися жодної незавершеної реформи", – сказала вона.

Зокрема, вона пропонує скасувати субсидування цін на електроенергію та опалення, удосконалити фіскальну систему для справедливішого розподілу податкового тягаря. "А головне – усе, що стримує динаміку приватного сектору, має зникнути", – сказала Георгієва.

"Я згадую історію власної країни й можу сказати: це був болісний шлях. Після ейфорії від зникнення комунізму настала жорстка реальність – щоб підняти економіку до належного рівня, потрібні жертви. Отже, перше – завершити всі незавершені справи. Без винятків", – додала вона.

Другий ключовий крок вимагає завершення процесу вступу до Європейського Союзу в розумні строки.

"Це магніт для української економіки, який дозволяє їй повністю інтегруватися в європейський простір. Це також знак якості – підтвердження того, що Україна впоралася", – сказала вона.

По-третє, директорка МВФ закликала українців повірити у себе як у лева.

Вона додала, що вважає кожен пені допомоги, отриманий Україною, цілком заслуженим, а її повага до українців після останньої поїздки в Київ лише зросла.

"Моє враження від Києва просте й чесне: холодно, темно, значно важче, ніж у 2023-му, але місто функціонує. Вулиці чисті, світлофори працюють, люди виконують свою щоденну роботу. Вони не нарікають і не скаржаться – і це вражає", – сказала Георгієва.

"Я відвідала електростанцію – і це було приголомшливо. Як можна бути настільки жорстокими, щоб бити по енергетичному об’єкту в найважчу зиму, залишати людей без тепла, а дітей – без можливості ходити до школи? Але це сталося. І що зробили українці? Вони не скаржилися. Вони закотили рукави. Вони відновили доступ до електроенергії для 75% споживачів за 14 годин. Це неймовірно", – сказала вона.