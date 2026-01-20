Глава МВФ призвала Украину завершить реформы для превращения в "европейского льва"

Георгиева заявила, что для поднятия экономики Украины до должного уровня нужно идти на определенные жертвы

Кристалина Георгиева с президентом Владимиром Зеленским (Фото - Офис президента)

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала Украину завершить реформы для превращения в "европейского льва". Об этом она сказала во время дискуссии на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Страна уже сделала много для реформ. Но реформы еще не завершены – и я хочу быть максимально откровенной. Если страна хочет стать европейским тигром – или, лучше сказать, европейским львом, – не должно остаться ни одной незавершенной реформы", – сказала она.

В частности, она предлагает отменить субсидирование цен на электроэнергию и отопление, усовершенствовать фискальную систему для более справедливого распределения налогового бремени. "А главное – все, что сдерживает динамику частного сектора, должно исчезнуть", – сказала Георгиева.

"Я вспоминаю историю собственной страны и могу сказать: это был болезненный путь. После эйфории от исчезновения коммунизма наступила жесткая реальность – чтобы поднять экономику до должного уровня, нужны жертвы. Итак, первое – завершить все незавершенные дела. Без исключений", – добавила она.

Второй ключевой шаг требует завершения процесса вступления в Европейский Союз в разумные сроки.

"Это магнит для украинской экономики, который позволяет ей полностью интегрироваться в европейское пространство. Это также знак качества – подтверждение того, что Украина справилась", – сказала она.

В-третьих, директор МВФ призвала украинцев поверить в себя как во льва.

Она добавила, что считает каждый пени помощи, полученный Украиной, вполне заслуженным, а ее уважение к украинцам после последней поездки в Киев только возросло.

"Мое впечатление от Киева простое и честное: холодно, темно, значительно труднее, чем в 2023-м, но город функционирует. Улицы чистые, светофоры работают, люди выполняют свою ежедневную работу. Они не сетуют и не жалуются – и это впечатляет", – сказала Георгиева.

"Я посетила электростанцию – и это было поразительно. Как можно быть настолько жестокими, чтобы бить по энергетическому объекту в самую тяжелую зиму, оставлять людей без тепла, а детей – без возможности ходить в школу? Но это произошло. И что сделали украинцы? Они не жаловались. Они закатали рукава. Они восстановили доступ к электроэнергии для 75% потребителей за 14 часов. Это невероятно", – сказала она.