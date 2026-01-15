Главе МВФ показали последствия российских ударов по Киеву

Кристалина Георгиева встретилась с украинскими чиновниками, чтобы обсудить новую кредитную программу на $8,2 млрд

Последствия российского обстрела Киева 10 января 2026 года (фото - Юлия Свириденко / Facebook)

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время визита в Киев ознакомилась с последствиями российских ударов по одному из энергетических объектов столицы. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Георгиева прибыла в столицу Украины утром 15 января. Это ее первый визит в Киев с 2023 года.

Визит состоялся на фоне сложной ситуации в энергетическом секторе, вызванной массированными обстрелами, а также в период низких температур, которые стали дополнительной нагрузкой на систему.

Украинские чиновники встретились с директором МВФ Кристалиной Георгиевой, Киев, 15 января 2026 года (фото – Юлия Свириденко / Facebook)

"Я благодарна Кристалине за личное участие в помощи нашему государству во времена серьезных вызовов, как финансовыми инструментами, так и адвокацией поддержки Украины среди партнеров", – отметила глава Кабмина.

Украинские чиновники обсудили с высокой гостьей состояние подготовки к принятию программы поддержки МВФ на следующий период.