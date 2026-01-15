Главе МВФ показали последствия российских ударов по Киеву
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время визита в Киев ознакомилась с последствиями российских ударов по одному из энергетических объектов столицы. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Георгиева прибыла в столицу Украины утром 15 января. Это ее первый визит в Киев с 2023 года.
Визит состоялся на фоне сложной ситуации в энергетическом секторе, вызванной массированными обстрелами, а также в период низких температур, которые стали дополнительной нагрузкой на систему.
"Я благодарна Кристалине за личное участие в помощи нашему государству во времена серьезных вызовов, как финансовыми инструментами, так и адвокацией поддержки Украины среди партнеров", – отметила глава Кабмина.
Украинские чиновники обсудили с высокой гостьей состояние подготовки к принятию программы поддержки МВФ на следующий период.
- В ноябре Украина и МВФ достигли предварительной договоренности по четырехлетней кредитной программе объемом $8,2 млрд. Новая программа МВФ заменит действующую четырехлетнюю программу на $15,5 млрд, из которых уже выплачено около $10,6 млрд. Она базировалась на предположении, что война завершится в 2025 году.
- Новое соглашение исходит из того, что война завершится в 2026 году, но также содержит "негативный сценарий", по которому боевые действия могут продолжаться до 2028 года.
- Для получения новой программы Украина обязалась перед МВФ провести ряд непопулярных реформ.
