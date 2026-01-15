Главе МВФ показали последствия российских ударов по Киеву
Последствия российского обстрела Киева 10 января 2026 года (фото - Юлия Свириденко / Facebook)

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время визита в Киев ознакомилась с последствиями российских ударов по одному из энергетических объектов столицы. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Георгиева прибыла в столицу Украины утром 15 января. Это ее первый визит в Киев с 2023 года.

Визит состоялся на фоне сложной ситуации в энергетическом секторе, вызванной массированными обстрелами, а также в период низких температур, которые стали дополнительной нагрузкой на систему.

Украинские чиновники встретились с директором МВФ Кристалиной Георгиевой, Киев, 15 января 2026 года (фото – Юлия Свириденко / Facebook)

"Я благодарна Кристалине за личное участие в помощи нашему государству во времена серьезных вызовов, как финансовыми инструментами, так и адвокацией поддержки Украины среди партнеров", – отметила глава Кабмина.

Украинские чиновники обсудили с высокой гостьей состояние подготовки к принятию программы поддержки МВФ на следующий период.

  • В ноябре Украина и МВФ достигли предварительной договоренности по четырехлетней кредитной программе объемом $8,2 млрд. Новая программа МВФ заменит действующую четырехлетнюю программу на $15,5 млрд, из которых уже выплачено около $10,6 млрд. Она базировалась на предположении, что война завершится в 2025 году.
  • Новое соглашение исходит из того, что война завершится в 2026 году, но также содержит "негативный сценарий", по которому боевые действия могут продолжаться до 2028 года.
  • Для получения новой программы Украина обязалась перед МВФ провести ряд непопулярных реформ.
МВФэнергетикакиевКристалина ГеоргиеваЮлия Свириденко