В Киев впервые с 2023 года приехала директор МВФ
Утром 15 января в Украину на переговоры прибыла глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Ожидается, что во время визита руководитель МВФ проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, главой Национального банка Андреем Пышным, а также с представителями бизнеса.
Детали визита Георгиевой держали в тайне из соображений безопасности.
Последний раз она посещала Украину в феврале 2023 года.
В ноябре Украина и МВФ достигли предварительной договоренности по четырехлетней кредитной программе объемом $8,2 миллиарда. Она предусматривает выполнение ряда условий, в частности принятие бюджета и усиление гарантий финансирования со стороны доноров. В фонде, по данным Reuters, считают, что Украина продвинулась в выполнении требований, и ожидают рассмотрения программы советом директоров в течение нескольких недель.
Новая программа МВФ заменит действующую четырехлетнюю программу на $15,5 миллиардов, из которых уже выплачено около $10,6 миллиарда. Она базировалась на предположении, что война завершится в 2025 году.
Новое соглашение исходит из того, что война завершится в 2026 году, но также содержит "негативный сценарий", по которому боевые действия могут продолжаться до 2028 года.
- Для получения новой программы Украина обязалась перед МВФ провести непопулярные реформы, среди которых введение НДС для ФОП, сообщающих о годовом доходе более 1 млн грн. Правительство также планирует отменить льготы для посылок, заказанных из-за рубежа.
