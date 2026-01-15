В Киев впервые с 2023 года приехала директор МВФ

Кристалина Георгиева прибыла в Украину на переговоры на высоком уровне – с Зеленским, Свириденко и Пышным

Кристалина Георгиева (Фото: EPA / AMPE ROGERIO)

Утром 15 января в Украину на переговоры прибыла глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что во время визита руководитель МВФ проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, главой Национального банка Андреем Пышным, а также с представителями бизнеса.

Детали визита Георгиевой держали в тайне из соображений безопасности.

Последний раз она посещала Украину в феврале 2023 года.

В ноябре Украина и МВФ достигли предварительной договоренности по четырехлетней кредитной программе объемом $8,2 миллиарда. Она предусматривает выполнение ряда условий, в частности принятие бюджета и усиление гарантий финансирования со стороны доноров. В фонде, по данным Reuters, считают, что Украина продвинулась в выполнении требований, и ожидают рассмотрения программы советом директоров в течение нескольких недель.

Новая программа МВФ заменит действующую четырехлетнюю программу на $15,5 миллиардов, из которых уже выплачено около $10,6 миллиарда. Она базировалась на предположении, что война завершится в 2025 году.

Новое соглашение исходит из того, что война завершится в 2026 году, но также содержит "негативный сценарий", по которому боевые действия могут продолжаться до 2028 года.