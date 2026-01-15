У Київ вперше з 2023 року приїхала директорка МВФ

Крісталіна Георгієва прибула в Україну на переговори на високому рівні – з Зеленським, Свириденко і Пишним

Крісталіна Георгієва (Фото: EPA / AMPE ROGERIO)

Уранці 15 січня в Україну на переговори прибула глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Очікується, що під час візиту керівниця МВФ проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, головою Національного банку Андрієм Пишним, а також з представниками бізнесу.

Деталі візиту Георгієвої тримали в таємниці з міркувань безпеки.

Востаннє вона відвідувала Україну у лютому 2023 року.

У листопаді Україна та МВФ досягли попередньої домовленості щодо чотирирічної кредитної програми обсягом $8,2 мільярда. Вона передбачає виконання низки умов, зокрема ухвалення бюджету й посилення гарантій фінансування з боку донорів. У фонді, за даними Reuters, вважають, що Україна просунулася у виконанні вимог, і очікують розгляду програми радою директорів упродовж кількох тижнів.

Нова програма МВФ замінить чинну чотирирічну програму на $15,5 мільярдів, з яких уже виплачено близько $10,6 мільярда. Вона базувалася на припущенні, що війна завершиться у 2025 році.

Нова угода виходить із того, що війна завершиться у 2026 році, але також містить "негативний сценарій", за яким бойові дії можуть тривати до 2028 року.