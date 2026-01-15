У Київ вперше з 2023 року приїхала директорка МВФ
Уранці 15 січня в Україну на переговори прибула глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела.
Очікується, що під час візиту керівниця МВФ проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, головою Національного банку Андрієм Пишним, а також з представниками бізнесу.
Деталі візиту Георгієвої тримали в таємниці з міркувань безпеки.
Востаннє вона відвідувала Україну у лютому 2023 року.
У листопаді Україна та МВФ досягли попередньої домовленості щодо чотирирічної кредитної програми обсягом $8,2 мільярда. Вона передбачає виконання низки умов, зокрема ухвалення бюджету й посилення гарантій фінансування з боку донорів. У фонді, за даними Reuters, вважають, що Україна просунулася у виконанні вимог, і очікують розгляду програми радою директорів упродовж кількох тижнів.
Нова програма МВФ замінить чинну чотирирічну програму на $15,5 мільярдів, з яких уже виплачено близько $10,6 мільярда. Вона базувалася на припущенні, що війна завершиться у 2025 році.
Нова угода виходить із того, що війна завершиться у 2026 році, але також містить "негативний сценарій", за яким бойові дії можуть тривати до 2028 року.
- Для отримання нової програми Україна зобов'язалася перед МВФ провести непопулярні реформи, серед яких запровадження ПДВ для ФОПів, які повідомляють про річний дохід понад 1 млн грн. Уряд також планує скасувати пільги для посилок, замовлених із-за кордону.
