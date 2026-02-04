У США закінчився чотириденний шатдаун: демократи проголосували разом з республіканцями

Фото: Depositphotos

Часткове призупинення роботи федерального уряду США, що тривало чотири дні, завершилося у вівторок після того, як частина демократів у Палаті представників проголосували разом з республіканцями за відновлення його фінансування, пише Axios.

Палата представників схвалила законопроєкт у співвідношенні 217 голосів "за" проти 214 "проти".

Водночас 21 республіканець проголосував проти законопроєкту, а 21 демократ – за.

Документ передбачає фінансування для міністерств оборони, фінансів, охорони здоров'я, житлового будівництва, Державного департаменту та Департаменту праці до вересня.

Фінансування Міністерства внутрішньої безпеки продовжено лише до 13 лютого.

Голосування викликало серйозні розбіжності серед демократів.

Частина членів партії вважала, що шатдаун слід використати як важіль для примусу до докорінних реформ ICE (Служби імміграційного та митного контролю) та Митно-прикордонної служби.

Однак у керівництві партії наполягали, що продовження шатдауну було б поганою стратегією, а деякі законодавці зазначили необхідність фінансування таких агентств, як FEMA (Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій), для їхніх округів.

Другий за останні пів року шатдаун у США розпочався 31 січня, після того як Конгрес не вжив своєчасних заходів, щоб запобігти зупиненню роботи уряду. Угода з відновлення фінансування вже пройшла Сенат із великою перевагою голосів обох партій.