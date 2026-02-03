За 2025 рік золото й срібло різко подорожчали. За різними оцінками, золото зросло приблизно на 80 %, а срібло – на понад 160 %. Аналітики Reuters пояснюють таке зростання війнами, нестабільністю та страхом за заощадження, тому дорогоцінні метали знову стали символом "тихої гавані".

Якщо метал зростає в ціні, то, здавалося б, і прикраси з нього мають бути вигідною купівлею. Каблучки, браслети, ланцюжки – це реальні речі, які можна зберігати, носити або взяти з собою в будь-який момент.

Та чи справді, купуючи ювелірні прикраси, ви інвестуєте? Чи перетворює зростання цін на золото й срібло каблучку на фінансовий актив та чому на практиці ця схема майже не працює? Читайте в матеріалі LIGA.net