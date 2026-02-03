В 2025 году золото и серебро резко подорожали. По различным оценкам, золото подорожало примерно на 80%, а серебро – более чем на 160%. Аналитики Reuter объясняют такой рост войнами, нестабильностью и опасениями за сбережения, поэтому драгоценные металлы вновь стали символом "тихой гавани".

Если цена на металл растет, то, казалось бы, украшения из него должны быть выгодной покупкой. Кольца, браслеты, цепочки – это реальные вещи, которые можно хранить, носить или взять с собой в любой момент.

Но действительно ли, покупая ювелирные украшения, вы инвестируете? Превращает ли рост цен на золото и серебро кольцо в финансовый актив и почему на практике эта схема почти не работает? Читайте в материале LIGA.net