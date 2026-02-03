Україна завершила створення власного "банку розвитку" – НУР

Мінфін спробує повторити досвід німецького KfW, який після Другої світової війни став системною опорою відбудови економіки

Міністерство фінансів завершило перетворення Фонду розвитку підприємництва в Національну установу розвитку (НУР), затвердивши її статут. Про це повідомила його пресслужба у вівторок.

Національна установа розвитку – це державна неприбуткова фінансова установа з особливим статусом, основною місією якої є сприяння економічному та соціальному розвитку України, а також її відновленню.

Її діяльність зосереджено на наданні фінансових послуг, таких як кредитування, надання кредитних гарантій та компенсація відсоткових ставок, але не напряму, а за моделлю другого рівня – через банки та інші партнерські фінансові установи. Мета НУР – забезпечити доступ мікро-, малого та середнього бізнесу до пільгового фінансування та реалізацію державних програм підтримки.

НУР не була створена з нуля, а стала результатом інституційної трансформації Фонду розвитку підприємництва, який, своєю чергою, був створений на базі Німецького-українського фонду.

Створення НУР орієнтується на світову практику development banks і development institutions – зокрема, на досвід німецького KfW, який після Другої світової війни став системною опорою відбудови економіки.

НУР працюватиме за схожим принципом: не змагатиметься з комерційними банками, а допомагатиме там, де ринок не справляється, – братиме на себе частину ризиків і робитиме кредити для важливих напрямів дешевшими.