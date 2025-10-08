В Україні створять "банк банків": Рада ухвалила закон про Національну установу розвитку

Фото: Верховна Рада

Верховна Рада ухвалила закон про створення Національної установи розвитку (НУР). Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Законопроєкт №11238 у середу, 8 жовтня, в другому читанні в цілому підтримали 280 народних депутатів.

Національна установа розвитку – це державна спеціалізована інституція зі статусом "банку банків". Її головна місія – реалізація програм кредитування для відбудови країни, пояснив голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев.

Створення НУР орієнтується на світову практику development banks і development institutions – зокрема, на досвід німецького KfW, який після Другої світової війни став системною опорою відбудови економіки.

НУР працюватиме за схожим принципом: не змагатиметься з комерційними банками, а допомагатиме там, де ринок не справляється, – братиме на себе частину ризиків і робитиме кредити для важливих напрямків дешевшими.

У поясненнях зазначено, що НУР об’єднає чинні програми підтримки бізнесу Фонду розвитку підприємництва та розширить їх. Йдеться, зокрема, про можливість акумулювати кошти МФО та приватних інвесторів і спрямовувати їх через банки-партнери в цільові сегменти економіки – від виробництва до інновацій і критичної інфраструктури.

Закон передбачає:

→ подолання проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику;

→ залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти;

→ підтримку передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

Окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (зокрема і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

Планується розширити можливість Експортно-кредитного агентства (ЕКА) щодо страхування та перестрахування (зокрема від воєнних та/або політичних ризиків) кредитів, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів українського походження.

Крім того, ЕКА зможе брати участь у державних програмах страхування воєнних ризиків та програмах компенсацій у разі завдання збитків внаслідок воєнних дій.

Верховна Рада попередньо підтримала документ у першому читанні в червні 2024 року, після чого він пройшов доопрацювання в профільному комітеті.