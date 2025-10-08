В Украине создадут "банк банков": Рада приняла закон о Национальном учреждении развития

Фото: Верховная Рада

Верховная Рада приняла закон о создании Национального учреждения развития (НУР). Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Законопроект №11238 в среду, 8 октября, во втором чтении в целом поддержали 280 народных депутатов.

Национальное учреждение развития – это государственная специализированная институция со статусом "банка банков". Его главная миссия – реализация программ кредитования для восстановления страны, объяснил глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев.

Создание НУР ориентируется на мировую практику development banks и development institutions – в частности, на опыт немецкого KfW, который после Второй мировой войны стал системной опорой восстановления экономики.

НУР будет работать по похожему принципу: не будет соревноваться с коммерческими банками, а помогать там, где рынок не справляется, – брать на себя часть рисков и делать кредиты для важных направлений дешевле.

В пояснениях указано, что НУР объединит действующие программы поддержки бизнеса Фонда развития предпринимательства и расширит их. Речь идет, в частности, о возможности аккумулировать средства МФО и частных инвесторов и направлять их через банки-партнеры в целевые сегменты экономики – от производства до инноваций и критической инфраструктуры.

Закон предусматривает:

→ преодоление проблем с финансированием релоцированного бизнеса, предприятий в прифронтовых регионах, бизнеса внутренне перемещенных лиц, а также проектов с повышенным уровнем риска;

→ привлечение средств частных инвесторов и направление их на восстановление экономики через различные финансовые инструменты;

→ поддержку прежде всего малого и среднего предпринимательства, которое оказалось в сложных условиях, но имеет потенциал для восстановления и развития.

Отдельно предусмотрена возможность поддержки других категорий лиц (в том числе и физических), которые не имеют доступа к финансированию на адекватных условиях или такой доступ затруднен из-за кризиса, несовершенства рыночных механизмов или других обстоятельств.

Планируется расширить возможность Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) по страхованию и перестрахованию (в частности от военных и/или политических рисков) кредитов, связанных с инвестициями в создание объектов и инфраструктуры, необходимых для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров украинского происхождения.

Кроме того, ЭКА сможет участвовать в государственных программах страхования военных рисков и программах компенсаций в случае нанесения ущерба в результате военных действий.

Верховная Рада предварительно поддержала документ в первом чтении в июне 2024 года, после чего он прошел доработку в профильном комитете.