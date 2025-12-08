Observer: гендиректор Euroclear получала угрозы из-за замороженных российских активов

Фото: EPA

Французский банкир, тесно связанный с Россией и сотрудничающий с Euroclear, якобы угрожал его генеральному директору на фоне напряженных переговоров ЕС по замороженным активам Кремля. Об этом говорится в совместном расследовании EUobserver, бельгийских журнала Humo и газеты De Morgen и британской общественной организации Dossier Center.

Банкир Оливье Юби является членом совета директоров Mfex, дочерней компании бельгийского финансового гиганта Euroclear, удерживающего 193 млрд евро активов Центрального банка России, замороженных из-за санкций ЕС за полномасштабное вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину в 2022 году.

Формально Юби не имеет никакой управленческой или консультативной роли в группе, однако его должность обеспечила ему привилегированный доступ к высшему руководству Euroclear накануне переговоров ЕС с Бельгией по использованию российских средств для закупки вооружения для Украины и покрытия ее базовых потребностей.

В то же время Юби установил настолько тесные связи с Россией, что за последние 10 лет совершил туда 155 поездок.

Юби также злоупотреблял своим привилегированным положением в Euroclear, пытаясь организовать встречи между генеральным директором Валери Урбен и своими контактами в российских спецслужбах. Источники расследователей также сообщили, что Юби угрожал ей и еще одному руководителю Euroclear после их отказа.

Несмотря на все это, Урбен не получила защиты бельгийской полиции. А бельгийская разведка не смогла расследовать деятельность Юби, поскольку он проживал во Франции и Швеции, тогда как французская охранная фирма, нанятая Euroclear, никогда о нем не слышала – несмотря на очевидные "красные флажки" в его поведении.

Это поставило серьезные вопросы относительно того, достаточно ли защищен Euroclear – "сокровищница ЕС", управляющая 41 трлн евро иностранных активов, и не давали ли его руководители информацию бельгийским властям, чиновникам ЕС или медиа под давлением, отмечают расследователи.

Урбен, в частности, сказала французской газете Le Monde 15 ноября в редком интервью, что она рассмотрит возможность подать в суд на институты ЕС, если те затронут российские средства.

Она также сказала бельгийскому вещателю VRT 5 декабря, что деньги следует оставить нетронутыми. Это было за несколько часов до того, как премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц встретились на ужине в Брюсселе для обсуждения вопрос накануне саммита ЕС 18 декабря, на котором должно быть принято окончательное решение.

Согласно данным, выявленным Dossier Center, Юби забронировал 155 рейсов в Россию и обратно между 1 января 2015 года и 18 декабря 2024 года. Он летает преимущественно в Москву и Санкт-Петербург, но также в более экзотические места в Сибири, такие как Архангельск, Ижевск, Казань, Красноярск, Новосибирск, Томск и Екатеринбург.

Его жена, Аннетт Юби, в тот же период летала в Россию и обратно около 40 раз, иногда вместе с ним, а иногда сама, показывают данные бронирований.

Учитывая внимание к Euroclear, это делает Юби лицом, интересующим западные разведки, которые следили за тем, кто располагает доступом к замороженным миллиардам Путина.

Юби также отметил в онлайн-автобиографии, что он является членом Русского географического общества (РГО). Ранее РГО возглавлял Путин, его президентом был бывший министр обороны России Сергей Шойгу, кроме того, общество тесно сотрудничает с российскими разведкой и армией.

РГО до сих пор не подпадает под санкции США или ЕС и может работать достаточно свободно. В частности в 2025 году оно проводило мероприятия в Будапеште и Вене.

Что касается якобы угроз Юби в адрес руководителей Euroclear, сообщается, что он впервые подошел к Урбен во время встречи высокого уровня вскоре после того, как она стала генеральным директором 7 мая 2024 года.

Валери Урбен (фото – Euroclear)

"Он [Юби] сказал ей: "Двое моих друзей хотят вас увидеть". Он показал ей их фотографии [на своем телефоне] – двух высокопоставленных офицеров российской разведки, которые хотели встретиться с Валери Урбен в Женеве. Она была шокирована", – рассказал собеседник EUobserver.

Вскоре после этого Урбен обратилась за защитой к бельгийской полиции для себя и своей семьи. Однако в Национальном кризисном центре Бельгии ей отказали без объяснения причин. Тогда Урбен наняла охранников из бельгийской частной охранной компании.

Позже Euroclear привлек значительно большую французскую охранную компанию Amarante для обеспечения безопасности своего руководства.

Одновременно Юби в середине 2024 года также просил члена исполнительного комитета Euroclear встретиться с контактами российской разведки и угрожал, что его дом может "загореться" или что его домашнее животное может "внезапно умереть", если он не выполнит эту просьбу, сообщили источники EUobserver.

В первой половине 2025 года этот высокопоставленный чиновник Euroclear стал участником насильственного инцидента возле бара.

После этого Юби связался с Урбен и сказал: "Ты же не хочешь закончить так, правда?", сообщили источники EUobserver.

Сама Урбен от комментариев отказалась.

Между тем, когда Юби звонили с вопросом, почему он так часто летает в Россию, он ответил: "Это моя частная жизнь".

"Я даже больше не являюсь советником [Euroclear]... С 2022 года я не был в Брюсселе", – добавил он.

Представитель Euroclear Томас Черчилль предоставил больше деталей после разговора с директором Mfex по расследованию.

"Он [Юби] ездил в Россию исключительно по личным причинам, никогда – для Euroclear. Как вы, наверное, знаете, он активно занимается балетом, в частности – Большого театра", – сказал Черчилль.

"Он также является меценатом оперы во Франции и России", – добавил спикер.

Член совета директоров Mfex Оливье Юби (слева) на Всемирной политической конференции в Абу-Даби, ОАЭ, в ноябре 2023 года (фото – EUobserver)

Черчилль не ответил на вопрос, почему любовь Юби к Большому театру, не имеющему филиалов за пределами Москвы, заставляет его летать в отдаленные места в Сибири.

На вопрос о якобы угрозах Юби в адрес Урбен и неназванного второго высокопоставленного чиновника, представитель Euroclear сказал: "Валери Урбен публично заявила, что получала угрозы. Она не назвала от кого. Я тоже не буду этого говорить, но она была под угрозой".

Еще один инсайдер Euroclear, хорошо знакомый с Юби, отметил, что бельгийские коллеги подозревали его в сотрудничестве либо с российской разведкой, либо с французской, либо с обеими – как двойного агента.

Юби 68 лет, он происходит из элитной парижской среды. Учился в École nationale des ponts et chaussées, одной из старейших и самых престижных инженерных школ во Франции, и в Массачусетском технологическом институте в США. По словам самого Юби, он недолго работал во французских посольствах в Праге и Москве во время холодной войны, однако французское министерство иностранных дел в Париже отказалось это подтверждать.

Позже Юби работал во французском банке Paribas (теперь BNP Paribas) и страховой компании Axa, а также соучредил Mfex в 1999 году, которую Euroclear приобрел в 2021 году.

Он также был активным в кругах внешней политики ЕС, посещая такие мероприятия, как World Policy Conference (WPC) в 2023 и 2024 годах, где общался с высокопоставленными чиновниками ЕС, а также с российскими гостями, в частности преподавателями Московского государственного института международных отношений (МГИМО), что готовит дипломатов и известен как площадка для вербовки российских агентов.