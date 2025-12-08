Репарационный кредит. Politico узнало, как в ЕС планируют разделить риски, чтобы успокоить Бельгию

Германия может обеспечить 52 млрд евро гарантий, чтобы Бельгия согласилась на использование замороженных активов РФ для Украины

Странам ЕС придется отдельно взять на себя обязательства по предоставлению гарантий для обеспечения до 210 млрд евро кредита для Украины, причем Германия должна обеспечить гарантии на сумму до 52 млрд евро. Об этом сообщило Politico со ссылкой на документы.

По информации издания, такие суммы Еврокомиссия представила европейским дипломатам на прошлой неделе. Эти гарантии нужны, чтобы Бельгия поддержала предоставление Украине "репарационного кредита", обеспеченного замороженными активами РФ, большая часть которых хранится в Бельгии.

Издание отметило, что суммы для каждой страны могут вырасти, если некоторые члены ЕС, как, например, Венгрия, откажутся предоставить гарантии. Хотя в таком случае помочь могут страны вне ЕС, которые изъявят желание взять часть гарантий на себя. В частности, для этого варианта рассматривают Норвегию.

Канцлер Германии Фридрих Мерц находился в Брюсселе вечером 5 декабря, чтобы заверить бельгийского премьера Барта де Вевера, что Германия обеспечит 25% гарантий – наибольшую долю среди всех стран.

Издание напомнило, что предложенный репарационный кредит предусматривает выделение 115 млрд евро на оборонную промышленность Украины в течение пяти лет и 50 млрд – на бюджетные нужды Киева. Остальные 45 млрд из всего пакета пойдут на погашение кредита G7, предоставленного Украине в прошлом году. Согласно презентациям Еврокомиссии, средства будут выплачиваться шестью траншами в течение года.