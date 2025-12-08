FT: Франция одобрила идею репарационного кредита, но против участия своих банков в схеме

Французские банки не хотят участвовать в обсуждениях по использованию замороженных российских активов

Фото: depositphotos.com

Франция поддержала предложение Еврокомиссии по репарационному займу для Украины, но выступила против участия в этой схеме французских коммерческих банков, которые удерживают около 18 млрд евро российских государственных активов, пишет Financial Times.

"Французские банки [...] не имеют никакого желания участвовать в обсуждениях", – сказал один из собеседников издания в Париже, знакомый с ситуацией о замороженных активах.

Франция отказывается раскрывать даже названия банков, которые удерживают российские активы, ссылаясь на банковскую тайну и рыночно чувствительную информацию.

По словам источников FT, основная часть хранится, вероятно, в BNP Paribas.

В отличие от бельгийского депозитария Euroclear, коммерческие банки обязаны выплачивать России проценты по договорам, но, согласно плану Еврокомиссии, Евросоюз будет покрывать любые проценты, которые банки обязаны выплачивать российскому Центробанку.

Кроме Франции, еще около 7 млрд евро российских средств заморожено в коммерческих банках Бельгии.