FT: Франция одобрила идею репарационного кредита, но против участия своих банков в схеме
Франция поддержала предложение Еврокомиссии по репарационному займу для Украины, но выступила против участия в этой схеме французских коммерческих банков, которые удерживают около 18 млрд евро российских государственных активов, пишет Financial Times.
"Французские банки [...] не имеют никакого желания участвовать в обсуждениях", – сказал один из собеседников издания в Париже, знакомый с ситуацией о замороженных активах.
Франция отказывается раскрывать даже названия банков, которые удерживают российские активы, ссылаясь на банковскую тайну и рыночно чувствительную информацию.
По словам источников FT, основная часть хранится, вероятно, в BNP Paribas.
В отличие от бельгийского депозитария Euroclear, коммерческие банки обязаны выплачивать России проценты по договорам, но, согласно плану Еврокомиссии, Евросоюз будет покрывать любые проценты, которые банки обязаны выплачивать российскому Центробанку.
Кроме Франции, еще около 7 млрд евро российских средств заморожено в коммерческих банках Бельгии.
- В пятницу канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера разрешить предоставить Украине репарационный кредит с использованием замороженных в Бельгии российских активов.
- От этих денег зависит финансирование государственного бюджета на 2026 год.
