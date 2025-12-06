Fitch перед выборами в Венгрии ухудшил прогноз для рейтинга страны

Три года стагнации и популистские расходы правительства Орбана могут привести к снижению рейтинга Венгрии впервые с 2012 года

Фото: Depositphotos

Агентство Fitch Ratings в пятницу подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Венгрии на уровне 'BBB', но ухудшило его прогноз со "стабильного" до "негативного". Об этом сообщается на сайте агентства.

Причиной такого решения стали нулевой экономический рост и масштабные фискальные послабления накануне парламентских выборов 2026 года.

Правительство Виктора Орбана ввело ряд дорогостоящих фискальных мер (например 13-ю и 14-ю пенсии), совокупная стоимость которых оценивается в 0,3% ВВП в 2025 году и 2,1% ВВП в 2026 году, причем большинство из них являются постоянными расходами.

Вследствие этого фискальный дефицит в Венгрии вырастет с 5% ВВП в 2025 году до 5,6% в 2026-м. Это почти вдвое превышает средний показатель для стран с рейтингом 'BBB' (3%) и значительно выше собственных целевых показателей правительства (3,7%).

Вследствие расширения дефицита государственный долг Венгрии продолжит расти – с 73,5% ВВП в 2024 году до 74,6% к концу 2027 года

Fitch не исключает, что в начале 2026 года могут появиться дополнительные популистские меры.

Такие действия ослабляют предсказуемость политики и увеличивают фискальные риски для Венгрии.

По прогнозам Fitch, венгерская экономика вырастет лишь на 0,3% в 2025 году. Это означает, что средний показатель роста ВВП за 2023-2025 годы составит 0%. Инвестиции сокращаются третий год подряд из-за жесткой монетарной политики, уменьшения поступлений средств из ЕС и высокой неопределенности.

При этом в 2026-м ожидается рост ВВП на 2,3%.

Ухудшение прогноза означает возможность снижения рейтинга в будущем, последний раз рейтинг Венгрии агентством Fitch ухудшался в 2012-м.