Правительство Орбана решило платить пенсионерам 14-ю пенсию. Весной в стране выборы

14-ю пенсию, как и введенную ранее 13-ю, венгерским пенсионерам будут выплачивать частями

Гергей Гуйяш (Фото: kormany.hu)

Правительство Венгрии решило ввести 14-ю пенсию. Об этом сообщил руководитель аппарата Офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, его цитирует правительственная пресс-служба.

По словам Гуйяша, 14-ю пенсию, как и введенную ранее 13-ю, будут выплачивать частями. Ее получат все пенсионеры.

"Поэтому теперь, в феврале, одновременно с 13-й пенсией будет выплачен первый квартал 14-й пенсии", – говорится в сообщении.

Кроме этого, по словам Гуйяша, правительство решило продлить замораживание процентных ставок на полгода, что также предусматривает продолжение субсидий на проценты по студенческим займам.