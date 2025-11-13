Правительство Орбана решило платить пенсионерам 14-ю пенсию. Весной в стране выборы
Гергей Гуйяш (Фото: kormany.hu)

Правительство Венгрии решило ввести 14-ю пенсию. Об этом сообщил руководитель аппарата Офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, его цитирует правительственная пресс-служба.

По словам Гуйяша, 14-ю пенсию, как и введенную ранее 13-ю, будут выплачивать частями. Ее получат все пенсионеры.

"Поэтому теперь, в феврале, одновременно с 13-й пенсией будет выплачен первый квартал 14-й пенсии", – говорится в сообщении.

Кроме этого, по словам Гуйяша, правительство решило продлить замораживание процентных ставок на полгода, что также предусматривает продолжение субсидий на проценты по студенческим займам.

  • На апрель 2026 года в Венгрии запланированы парламентские выборы. Главным конкурентом нынешнего премьера Виктора Орбана является Петер Мадяр (партия "Тиса").
  • 21 сентября в Будапеште десятки тысяч людей вышли на протест, обвиняя Орбана в трате денег налогоплательщиков на манипулятивные кампании.
  • Предвыборные расходы Орбана заставляют правительство искать дополнительные источники финансирования: Минэкономики планирует собрать 370 млрд форинтов ($1,1 млрд) банковского сбора в 2026 году – вдвое больше, чем предполагалось ранее.
выборыВенгрияпенсияГергей Гуйяш