Дело 1MDB. Бывший премьер Малайзии получил 15 лет за отмывание денег

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак (первый слева), суд Куала-Лумпура, 22 декабря 2025 года (фото - EPA)

Верховный суд в Куала-Лумпуре в пятницу, 26 декабря, признал бывшего премьер-министра Наджиба Разака виновным в злоупотреблении властью и отмывании денег в рамках дела, связанного с государственным фондом национального благосостояния 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Об этом сообщает Malay Mail.

Судебные разбирательства длились более семи лет. Сегодня судья Коллин Лоуренс Секера объявил, что экс-премьер признан виновным по всем четырем пунктам обвинения в злоупотреблении властью и 21 эпизоде отмывания денег на общую сумму более 2,2 млрд ринггитов (около $540 млн).

По данным следствия, сотни миллионов ринггитов поступили на личные банковские счета Наджиба, защита которого утверждала, что он стал жертвой манипуляций, а также, что средства поступили от Саудовской Аравии в качестве "политических пожертвований".

Высокий суд Куала-Лумпура заявил о неопровержимых доказательствах того, что бывший премьер был в курсе всех трансакций.

Сын одного из отцов-основателей Малайзии Наджиб Разак отрицает любые правонарушения.

За каждое обвинение в злоупотреблении властью были вынесены приговоры на 15 лет лишения свободы и на пять лет за каждое обвинение в отмывании денег. Наджиб, которому сейчас 72 года, будет отбывать их одновременно после окончания текущего срока заключения в 2028 году, пишет Reuters.

Суд также оштрафовал Наджиба на 11,39 млрд ринггитов ($2,82 млрд), а также с него должны быть взысканы активы на сумму 2,08 млрд ринггитов. Невыполнение обоих требований приведет к дополнительному тюремному заключению.

Читайте также Украину убивают терпимость общества к коррупции и моральный распад элит

Наджиб Разак занимал должность премьер-министра с 2009 по 2018 год и создал 1MDB вскоре после вступления в должность.

По данным министерства юстиции США, в период с 2009 по 2014 год топ-менеджеры и их помощники награбили из фонда около 4 млрд евро, отмывая их через США, Сингапур и Швейцарию.

Общественный гнев по поводу 1MDB привёл к поражению на выборах 2018 года правящей партии Наджиба, которая руководила Малайзией с момента обретения независимости в 1957 году.

В 2020 году Наджиб был приговорен к 12 годам заключения за преступления, связанные SRC International, бывшего подразделения 1MDB. Он начал отбывать наказание в августе 2022 года, став первым заключенным бывшим лидером Малайзии.

Совет по помилованию сократил срок наказания вдвое в 2024 году, назначив его освобождение на август 2028 года. Четыре дня назад суд отклонил ходатайство Наджиба о замене оставшейся части этого срока на домашний арест.

Его жена, Розмах Мансор, была приговорена к 10 годам тюрьмы в 2022 году по отдельному делу о взяточничестве. Ее выпустили под залог до рассмотрения апелляции.