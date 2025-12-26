Справа 1MDB. Колишній прем'єр Малайзії отримав 15 років за відмивання грошей

Колишній прем'єр-міністр Малайзії Наджиб Разак (перший ліворуч), суд Куала-Лумпура, 22 грудня 2025 року (фото - EPA)

Верховний суд у столиці Малайзії Куала-Лумпурі в п'ятницю, 26 грудня, визнав колишнього прем'єр-міністра Наджиба Разака винним у зловживанні владою й відмиванні грошей у межах справи, пов'язаної з державним фондом національного добробуту 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Про це повідомляє Malay Mail.

Судові розгляди тривали понад сім років. Сьогодні суддя Коллін Лоуренс Секера оголосив, що експрем'єра визнано винним за всіма чотирма пунктами звинувачення у зловживанні владою і 21 епізоді відмивання грошей на загальну суму понад 2,2 млрд рінггітів (близько $540 млн).

За даними слідства, сотні мільйонів рінггітів надійшли на особисті банківські рахунки Наджиба, захист якого стверджував, що він став жертвою маніпуляцій, а також, що кошти надійшли від Саудівської Аравії як "політичні пожертвування".

Високий суд Куала-Лумпура заявив про незаперечні докази того, що колишній прем'єр був у курсі всіх трансакцій.

Син одного із батьків-засновників Малайзії Наджиб Разак заперечує будь-які правопорушення.

За кожне звинувачення у зловживанні владою було винесено вироки на 15 років позбавлення волі й на п'ять років за кожне звинувачення у відмиванні грошей. Наджиб, якому зараз 72 роки, відбуватиме їх одночасно після закінчення поточного терміну ув'язнення у 2028 році, пише Reuters.

Суд також оштрафував Наджиба на 11,39 млрд рингітів ($2,82 млрд), а також з нього мають бути стягнуті активи на суму 2,08 млрд рингітів. Невиконання обох вимог призведе до додаткового тюремного ув'язнення.

Наджиб Разак обіймав посаду прем'єр-міністра з 2009 по 2018 рік і створив 1MDB незабаром після вступу на посаду.

За даними міністерства юстиції США, у період 2009 – 2014 років топменеджери та їхні помічники награбували з фонду близько 4 млрд євро, відмиваючи їх через США, Сінгапур і Швейцарію.

Громадський гнів із приводу 1MDB призвів до поразки на виборах 2018 року партії влади Наджиба, яка керувала Малайзією з моменту здобуття незалежності у 1957 році.

У 2020 році Наджиб був засуджений до 12 років ув'язнення за злочини, пов'язані SRC International, колишнього підрозділу 1MDB. Він почав відбувати покарання у серпні 2022 року, ставши першим ув'язненим колишнім лідером Малайзії.

Рада з помилування скоротила термін покарання вдвічі у 2024 році, призначивши його звільнення на серпень 2028 року. Чотири дні тому суд відхилив клопотання Наджиба про заміну частини цього терміну, що залишилася, на домашній арешт.

Його дружину, Розмах Мансор, була засуджена до 10 років в'язниці у 2022 році в окремій справі про хабарництво. Її випустили під заставу до розгляду апеляції.