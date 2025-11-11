Орбан увеличит дефицит бюджета из-за предвыборных расходов
Венгрия повысила прогноз бюджетного дефицита до 5% ВВП в 2025 году против предыдущих 4,1%, а основное бремя финансирования ляжет на банковский сектор из-за удвоения специального сбора. Об этом сообщает Bloomberg.
Венгерский форинт и акции упали после объявления новых бюджетных планов. Министерство экономики сообщило, что дефицит останется на уровне 5% ВВП и в 2026 году, если правительство утвердит окончательный вариант плана.
Предвыборные расходы премьер-министра Виктора Орбана вынуждают правительство искать дополнительные источники финансирования. Министерство планирует собрать 370 млрд форинтов ($1,1 млрд) в виде банковского сбора в 2026 году – вдвое больше, чем планировалось ранее.
Акции OTP Bank Nyrt., крупнейшего кредитора Венгрии, упали на 2,5% после этой новости. Кроме того, правительство планирует разместить валютные облигации в начале 2026 года.
Орбан, отстающий в опросах общественного мнения перед парламентскими выборами в апреле, заявил на прошлой неделе, что президент США Дональд Трамп согласился помочь защитить венгерскую экономику от возможных атак на валюту или снижения кредитного рейтинга.
- В апреле 2026 года в Венгрии состоятся парламентские выборы. У оппонента Виктора Орбана Петера Мадяра больше шансов одержать победу и стать премьер-министром Венгрии.
- 21 сентября в Будапеште десятки тысяч людей вышли на протест, обвиняя премьер-министра Виктора Орбана в трате денег налогоплательщиков на манипулятивные кампании.
