Орбан підвищить дефіцит бюджету через передвиборчі витрати

Фото: EPA / Olivier Mattys

Угорщина підвищила прогноз бюджетного дефіциту до 5% ВВП у 2025 році проти попередніх 4,1%, а основний тягар фінансування ляже на банківський сектор через подвоєння спеціального збору. Про це повідомляє Bloomberg.

Угорський форинт та акції впали після оголошення нових бюджетних планів. Міністерство економіки повідомило, що дефіцит залишиться на рівні 5% ВВП і у 2026 році, якщо уряд затвердить остаточний варіант плану.

Передвиборчі витрати прем'єр-міністра Віктора Орбана змушують уряд шукати додаткові джерела фінансування. Міністерство планує зібрати 370 млрд форинтів ($1,1 млрд) з банківського збору у 2026 році – удвічі більше, ніж передбачалося раніше.

Акції OTP Bank Nyrt., найбільшого кредитора Угорщини, впали на 2,5% після цієї новини. Крім того, уряд планує розмістити валютні облігації на початку 2026 року.

Орбан, який відстає в опитуваннях перед парламентськими виборами у квітні, минулого тижня заявив, що президент США Дональд Трамп погодився допомогти захистити угорську економіку від можливих атак на валюту або зниження кредитного рейтингу.