Україна затвердила боргову стратегію до кінця 2028 року: що вона передбачає

Кабмін схвалив план управління держборгом, який передбачає залучення грантів, зниження ризиків та розвиток ринку ОВДП

Фото: Міністерство фінансів

Кабінет міністрів ухвалив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026–2028 роки. Документ визначає пріоритети боргової політики в умовах війни та шляхи мінімізації фінансових ризиків для держави. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Стратегія визначає конкретні напрямки роботи на найближчі три роки. По-перше, Україна збільшуватиме частку грантів та неборгового фінансування державного бюджету. По-друге, уряд зменшуватиме боргові ризики через зниження вартості боргу, подовження строків погашення зобов'язань та оптимізацію структури.

Держава підтримуватиме відносини з інвесторами та розвиватиме внутрішній ринок облігацій внутрішньої державної позики.

Україна продовжить працювати над мінімізацією основних боргових загроз. Ризик рефінансування знижується завдяки подовженню строків обігу ОВДП, залученню пільгових ресурсів від міжнародних партнерів та проведенню спеціальних операцій з управління боргом.

Валютний ризик залишається найбільш відчутним через високу частку боргу в іноземній валюті. Тому стратегічним пріоритетом стане поступове збільшення частки гривневих запозичень у довгостроковій перспективі.

Процентний ризик наразі перебуває на низькому рівні. Це пояснюється значною часткою довгострокового пільгового боргу з фіксованою ставкою.

Ризики за умовними зобов'язаннями також під контролем: обсяг кредитів під державні гарантії скорочується, а реструктуризацію державних деривативів (контрактів) було завершено нещодавно.

"Ухвалення стратегії є важливим кроком для фінансової стійкості України, оскільки забезпечує передбачуваність боргової політики, посилює довіру міжнародних партнерів та інвесторів і формує чіткі орієнтири для управління державним боргом у воєнних умовах", – зазначили у міністерстві.