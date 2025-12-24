Украина утвердила долговую стратегию до конца 2028 года: что она предусматривает

Фото: Министерство финансов

Кабинет министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2026–2028 годы. Документ определяет приоритеты долговой политики в условиях войны и пути минимизации финансовых рисков для государства. Об этом сообщает Министерство финансов.

Стратегия определяет конкретные направления работы на ближайшие три года. Во-первых, Украина будет увеличивать долю грантов и безвозвратного финансирования государственного бюджета. Во-вторых, правительство будет снижать долговые риски за счет уменьшения стоимости долга, продления сроков погашения обязательств и оптимизации структуры.

Государство будет поддерживать отношения с инвесторами и развивать внутренний рынок государственных облигаций.

Украина продолжит работу над минимизацией основных долговых рисков. Риск рефинансирования снижается благодаря продлению сроков обращения государственных ценных бумаг, привлечению льготных ресурсов от международных партнеров и проведению специальных операций по управлению долгом.

Валютный риск остается наиболее ощутимым из-за высокой доли долга в иностранной валюте. Поэтому стратегическим приоритетом станет постепенное увеличение доли заимствований в гривне в долгосрочной перспективе.

В настоящее время процентный риск находится на низком уровне. Это объясняется значительной долей долгосрочного льготного долга с фиксированной процентной ставкой.

Риски по условным обязательствам также находятся под контролем: объем кредитов под государственные гарантии сокращается, а реструктуризация государственных деривативов (контрактов) была недавно завершена.

"Принятие стратегии является важным шагом для финансовой устойчивости Украины, поскольку обеспечивает предсказуемость долговой политики, укрепляет доверие международных партнеров и инвесторов и формирует четкие ориентиры для управления государственным долгом в условиях войны", – отметили в министерстве.