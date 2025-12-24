Украина утвердила долговую стратегию до конца 2028 года: что она предусматривает
Кабинет министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2026–2028 годы. Документ определяет приоритеты долговой политики в условиях войны и пути минимизации финансовых рисков для государства. Об этом сообщает Министерство финансов.
Стратегия определяет конкретные направления работы на ближайшие три года. Во-первых, Украина будет увеличивать долю грантов и безвозвратного финансирования государственного бюджета. Во-вторых, правительство будет снижать долговые риски за счет уменьшения стоимости долга, продления сроков погашения обязательств и оптимизации структуры.
Государство будет поддерживать отношения с инвесторами и развивать внутренний рынок государственных облигаций.
Украина продолжит работу над минимизацией основных долговых рисков. Риск рефинансирования снижается благодаря продлению сроков обращения государственных ценных бумаг, привлечению льготных ресурсов от международных партнеров и проведению специальных операций по управлению долгом.
Валютный риск остается наиболее ощутимым из-за высокой доли долга в иностранной валюте. Поэтому стратегическим приоритетом станет постепенное увеличение доли заимствований в гривне в долгосрочной перспективе.
В настоящее время процентный риск находится на низком уровне. Это объясняется значительной долей долгосрочного льготного долга с фиксированной процентной ставкой.
Риски по условным обязательствам также находятся под контролем: объем кредитов под государственные гарантии сокращается, а реструктуризация государственных деривативов (контрактов) была недавно завершена.
"Принятие стратегии является важным шагом для финансовой устойчивости Украины, поскольку обеспечивает предсказуемость долговой политики, укрепляет доверие международных партнеров и инвесторов и формирует четкие ориентиры для управления государственным долгом в условиях войны", – отметили в министерстве.
- В апреле Международный валютный фонд прогнозировал, что общий государственный долг Украины в этом году увеличится до 110% от ВВП страны.
- Правительство прогнозирует, что государственный долг Украины может достичь 106% ВВП в конце 2026 года, говорится в проекте государственного бюджета на 2026 год.
- В августе государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 177,41 млрд грн в гривневом эквиваленте и на $6,58 млрд.
